Incendio afectó a tres casas en sector de Rodelillo en Valparaíso

09 mar. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural se registró la mañana de este lunes en el sector de Rodelillo, en la zona alta de la ciudad de Valparaíso. Producto del fuego, tres casas se vieron afectadas.

No se registraron personas lesionadas

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara Figueroa, informó que el siniestro se produjo a eso de las 06:00 horas en avenida Rodelillo.

"Al lugar salieron ocho compañías, con una dotación aproximada de sesenta bomberos, los cuales trabajaron rápidamente en poder controlar la propagación hacia las viviendas colindantes", agregó.

De acuerdo al comandante, las labores de los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego, "evitando que este pudiese afectar al resto de las viviendas del sector de la avenida Robelillo".

Se cortó la luz para ayudar al trabajo de Bomberos

Durante el incendio no se registraron civiles ni bomberos lesionados. "Lo que es origen y causa está siendo investigado por el Departamento de Investigación de Incendio del Cuerpo Bomberos de Valparaíso", indicó.

En el lugar también se desplegó personal de la municipalidad, quienes están realizando el levantamiento de las personas damnificadas.

Cabe destacar que, producto de la emergencia, Chilquinta desenergizó el sector, Carabineros realizó cortes de tránsito y personal municipal apoyó con dos aljibes.

Todo sobre Incendio