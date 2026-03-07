Incendio afecta a locales comerciales en el centro de Concepción: Estructura colapsó por la intensidad del fuego

07 mar. 2026 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, un incendio de grandes proporciones se desató en locales comerciales ubicados en pleno centro de Concepción, en la región del Biobío.

Bomberos ya declaró la 3° Alarma de Incendio por el siniestro se ubica en la esquina de Anibal Pinto con San Martín, a solo una cuadra de la Plaza de la Independencia.

El Cuerpo de Bomberos de Concepción (CBC) informó en sus redes sociales que ha despachado 12 carros para combatir el fuego.

Edificio colapsa por incendio en Concepción

El corresponsal de Meganoticias en la región del Biobío, Rodolfo Ríos, explicó que el edificio afectado es un inmueble patrimonial en cuyo interior funcionaban restaurantes, cafeterías y otro tipo de locales comerciales.

En los últimos momentos, la estructura del tercer y segundo piso del edificio "La República" terminó por colapsar y derrumbarse, mientras las llamas aún siguen activas.

Si bien el incendio está "circunscrito" solo a esta estructura y ya no habría riesgo de propagación, por precaución Bomberos evacuó edificios residenciales aledaños.

