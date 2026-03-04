Suspenden clases para cuatro establecimientos educacionales de Puente Alto por incendio en la Papelera
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La Municipalidad de Puente Alto informó durante la madrugada de este miércoles la suspensión de clases en cuatro establecimientos educacionales de la comuna, tras el incendio que afecta a la Papelera. La decisión fue comunicada a través de sus canales oficiales.
De acuerdo a lo informado, la medida tiene como objetivo resguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y trabajadores, considerando las condiciones ambientales presentes en el sector.
Desde el municipio indicaron que "la suspensión responde a una acción preventiva, considerando las condiciones ambientales y los posibles riesgos asociados a la emergencia".
La autoridad comunal precisó que la determinación se adoptó en el contexto de la situación generada por el incendio y sus efectos en el entorno cercano a los establecimientos.
Los recintos educacionales que no tendrán clases este miércoles 4 de marzo son el Complejo Educacional Consolidada, la Escuela Los Andes, la Escuela Casas Viejas y el Centro Educacional Nueva Creación.
La Municipalidad reiteró que la medida busca prevenir eventuales riesgos derivados de la emergencia registrada en la comuna, en resguardo de la comunidad educativa.
