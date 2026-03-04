Suspenden clases para cuatro establecimientos educacionales de Puente Alto por incendio en la Papelera

04 mar. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Puente Alto informó durante la madrugada de este miércoles la suspensión de clases en cuatro establecimientos educacionales de la comuna, tras el incendio que afecta a la Papelera. La decisión fue comunicada a través de sus canales oficiales.

De acuerdo a lo informado, la medida tiene como objetivo resguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y trabajadores, considerando las condiciones ambientales presentes en el sector.

Desde el municipio indicaron que "la suspensión responde a una acción preventiva, considerando las condiciones ambientales y los posibles riesgos asociados a la emergencia".

La autoridad comunal precisó que la determinación se adoptó en el contexto de la situación generada por el incendio y sus efectos en el entorno cercano a los establecimientos.

Los recintos educacionales que no tendrán clases este miércoles 4 de marzo son el Complejo Educacional Consolidada, la Escuela Los Andes, la Escuela Casas Viejas y el Centro Educacional Nueva Creación.

La Municipalidad reiteró que la medida busca prevenir eventuales riesgos derivados de la emergencia registrada en la comuna, en resguardo de la comunidad educativa.