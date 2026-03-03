"Dorsal en altura" y "alta subtropical": Meteorología emite 3 avisos por altas temperaturas en múltiples regiones del país
¿Qué pasó?
Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió tres avisos por altas temperaturas que se presentarán durante esta semana en múltiples regiones de Chile.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
Aviso desde Coquimbo hasta el Biobío
Debido a una "dorsal en altura" se esperan altas temperaturas, desde la tarde del miércoles 4 hasta la tarde del viernes 6, en la Cordillera de la Costa, precordillera y valle precordilleranos en la región de Coquimbo, además de en el litoral, la Cordillera dela Costa, la precordillera y los valles precordilleranos de la región de Valparaíso.
El fenómeno también se presentaría en la Cordillera dela Costa, el valle y la precordillera, de las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Estas temperaturas se pronostican por sector:
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el miércoles
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 30°C y 32°C el miércoles
- Litoral: entre 23°C y 25°C el miércoles
- Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C el miércoles
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 32°C y 34°C
- Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C el miércoles
- Valle: entre 31°C y 33°C el miércoles
- Precordillera: entre 30°C y 32°C el miércoles
REGIÓN DE O'HIGGINS
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el jueves
- Valle: entre 29°C y 31°C el jueves
- Precordillera: entre 29°C y 31°C el jueves
- Cordillera de la costa: entre 29°C y 31°C el jueves y el viernes
- Valle: entre 29°C y 31°C el jueves y el viernes
- Precordillera entre 29°C y 31°C el jueves y el viernes
- Cordillera de la Costa: entre 28°C y 30°C el jueves y el viernes
- Valle: entre 29°C y 31°C el jueves, y entre 30°C y 32°C el viernes
- Precordillera: entre 29°C y 31°C el jueves y el viernes
- Cordillera de la Costa: entre 28°C y 30°C el viernes
- Valle: entre 30°C y 32°C el viernes
- Precordillera: entre 30°C y 32°C el viernes
Aviso para La Araucanía y Los Ríos
A raíz de una "alta subtropical" otro aviso por altas temperaturas estará vigente a partir de la mañana hasta la tarde del viernes 6 de marzo, en el valle y la precordillera de la región de La Araucanía, y sólo en la precordillera de la región de Los Ríos.
Las temperaturas pronosticadas son las siguientes:
- Valle: entre 30°C y 32°C
- Precordillera: entre 29°C y 31°C
- Precordillera: entre 27°C y 29°C
Aviso de alta temperatura en Rapa Nui
En Rapa Nui se emitió un aviso de altas temperaturas debido a "altas presiones", desde la mañana de este martes hasta la tarde del viernes".
Todos los días se esperan máximas entre 27°C y 29°C.
