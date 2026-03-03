Incluye vehículos nuevos: Subastarán autos de reconocidas marcas con precios desde los $1.5 millones

03 mar. 2026 - 17:09 hrs.

El Marketplace más grande de Chile, Macal, tendrá nuevas subastas online para este mes en las que podrás adquirir un auto cero kilómetros, seminuevo o usado. Cuentan con stock de todas las marcas y modelos.

Serán 36 autos disponibles, divididos en dos jornadas. Para esta semana tendrán 21 autos en stock de diversos tamaños y características, para la próxima serán solo quince.

De acuerdo con información en su sitio web, puedes pagar tu vehículo hasta en 48 cuotas y el stock disponible está compuesto por un camión, cuatro camionetas, nueve furgones, doce hatchback, tres sedan y siete SUV.

En cuanto a los años, habrá un modelo de 2013, 2015, 2021 y 2022; dos últimos modelos de 2026; tres autos de 2020; seis de 2025; ocho de 2023 y 13 de 2024. Respecto a los modelos hay solo un Symbol, Traverse, Voyage, Azera, Boxer, C3, Canter, Corsa, G10 y Mokka; también dos T90, Edeliver, Edeliver 3, Landtrek y Tracker; Serán tres Berlingo y tres 3008; cuatro Aya y finalmente seis 208.

¿Cuándo es la subasta y cómo participar?

La próxima subasta online será este jueves cinco de marzo a las 12:00 horas y la siguiente tiene fecha para el doce de este mes. Para participar debes ingresar al sitio web de Macal, seleccionar el auto de tu interés y verificar qué fecha de subasta tiene. Luego, tendrás que inscribirte y pagar una garantía desde la página del auto que quieres comprar.

Finalmente, te llegará un comprobante del pago de tu garantía y listo, espera el día del evento y en la esquina superior derecha de la página web haz click en "Subasta en vivo", selecciona "entrar como participante e ingresa con tu usuario y contraseña.

Para más información y revisar qué modelos están disponibles, precios y sus características, ingresa al siguiente enlace

