Departamentos desde los $18 millones: Anuncian subasta de propiedades a bajos precios
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Macal, conocida plataforma de subastas online, anunció que en los próximos días realizará un remate de 33 propiedades, incluyendo departamentos, casas, parcelas y hasta bodegas.
El remate se realizará a partir del mediodía del miércoles 11 de marzo y exige abono de garantía para poder participar en cada subasta.
Departamento desde $18 millones
Dentro de las propiedades que se subastarán, destaca el caso de un departamento que tiene un precio mínimo de 459 UF, es decir, alrededor de $18.2 millones, monto que seguramente se irá elevando a medida que aumenten las propuestas de los compradores.Ir a la siguiente nota
La propiedad está ubicada en la calle Juan de Barros, comuna de Quinta Normal, y cuenta con 50 m², tres dormitorios y un baño. El abono para participar es de $4 millones.
Los otros inmuebles a la venta
La subasta incluye parcelas y lotes desde los $3 millones en localidades como Punta de Choros, Ancud, Aysén, Paredones, Quillón, San Nicolás, Cabildo, Futrono, Colbún, Pitrufquén, Conchalí, Villarrica e incluso una en Arkansas, Estados Unidos.
También figuran departamentos y casas en Santiago, San Bernardo, Colina, Tiltil, Maipú, La Florida, Teno y Coquimbo.
¿Cómo participar en la subasta?
Para participar de la subasta, debes acceder al sitio web de Macal (pincha aquí), buscar la o las propiedades de tu interés e inscribirte con tu nombre y RUT, además de abonar el monto de garantía para cada caso.
Cabe consignar que, si no ganas la subasta, la totalidad del dinero de abono será devuelto.
