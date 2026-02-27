Reliquias de Star Wars, Tiburón y Harry Potter salen a remate: Así será la subasta de objetos originales del cine

27 feb. 2026 - 18:07 hrs.

Los fanáticos del cine y la cultura pop esperan con ansias una subasta internacional que reunirá algunas de las piezas más icónicas en la historia de la pantalla grande, incluyendo objetos originales de películas como "Star Wars", "Tiburón" y "Harry Potter".

La venta incluirá utilería, vestuario y piezas emblemáticas que formaron parte de los rodajes, muchas de ellas conservadas durante décadas, por lo que tienen un alto valor económico y simbólico.

¿Cuándo es la subasta?

La subasta estará a cargo de Propstore Entertainment Memorabilia y se celebrará del 25 al 27 de marzo en Los Ángeles, Estados Unidos.

"Tenemos muchas piezas icónicas de la historia del cine y la televisión", explicó a Reuters Ibrahim Faraj, director de envíos de Propstore.

Por ejemplo, "las piezas de Tiburón nunca salen a la venta, por lo que esta es una gran oportunidad para que los fans y coleccionistas puedan hacerse con algo", afirmó.

¿Qué objetos están a la venta y cuál es su precio estimado?

Algunos de los objetos que serán parte de la subasta cinéfila son:

Cabeza del robot C-3PO de " Star Wars": Tiene un precio estimado de entre US$ 350 mil y US$ 700 mil (entre 304 millones y 608 millones de pesos chilenos).

Tiene un precio estimado de entre US$ 350 mil y US$ 700 mil (entre de pesos chilenos). Arpón utilizado por los personajes Quint y Matt Hooper en la película "Tiburón" : Vale entre US$ 250 mil y US$ 500 mil (entre 217 millones y 521 millones de pesos)

: Vale entre US$ 250 mil y US$ 500 mil (entre de pesos) Caña de pescar de Quint en "Tiburón" : Cuesta entre US$ 75 mil y US$ 150 mil ( entre 65 millones y 130 millones de pesos).

: Cuesta entre US$ 75 mil y US$ 150 mil ( de pesos). Mapa mágico de la escuela Hogwarts que los gemelos Fred y George Weasley le regalaron a Harry Potter en la película de 2004: Vale entre US$ 40 mil y US$ 80 mil (entre 34 millones y 69 millones de pesos).

También está a la venta la chaqueta de Arnold Schwarzenegger en "Terminator" y los cascos de "Gladiator", entre muchas otras piezas icónicas del cine. Son en total 1.550 objetos que saldrán a remate y que puedes revisar en este sitio.