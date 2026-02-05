Remate de parcelas en todo Chile: Precios comienzan en 1,5 millones de pesos
- Por Miguel Aburto
¿Qué pasó?
Una empresa dedicada a los remates de vehículos, bienes raíces, terrenos y propiedades anunció que rematarán 24 parcelas en diferentes partes del país.
Hay precios muy variados entre las ofertas: algunos tienen un piso mínimo desde $1.500.00 hasta los $158.000.000, dependiendo del lugar y la cantidad de metros cuadrados.
Cómo participar, cuáles son las parcelas y dónde están ubicadas
Los sitios que rematará la empresa Macal están ubicados en diversas regiones de Chile: hay algunos en la Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, Los Lagos, incluso en Aysén, entre otras regiones.Ir a la siguiente nota
En la mayoría de las opciones, los interesados en adquirir una de las parcelas deberán dejar una garantía, que va desde $1.000.000 hasta los $4.000.000.
Para participar, debes crear una cuenta en el sitio web de la empresa, ingresar tus datos personales e inscribirte en el remate. Las 24 parcelas serán rematadas el próximo 25 de febrero.
