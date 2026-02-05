Logo Mega

Remate de parcelas en todo Chile: Precios comienzan en 1,5 millones de pesos

¿Qué pasó?

Una empresa dedicada a los remates de vehículos, bienes raíces, terrenos y propiedades anunció que rematarán 24 parcelas en diferentes partes del país.

Hay precios muy variados entre las ofertas: algunos tienen un piso mínimo desde $1.500.00 hasta los $158.000.000, dependiendo del lugar y la cantidad de metros cuadrados.

Cómo participar, cuáles son las parcelas y dónde están ubicadas

Los sitios que rematará la empresa Macal están ubicados en diversas regiones de Chile: hay algunos en la Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, Los Lagos, incluso en Aysén, entre otras regiones.

En la mayoría de las opciones, los interesados en adquirir una de las parcelas deberán dejar una garantía, que va desde $1.000.000 hasta los $4.000.000.

Para participar, debes crear una cuenta en el sitio web de la empresa, ingresar tus datos personales e inscribirte en el remate. Las 24 parcelas serán rematadas el próximo 25 de febrero.

 
 
 
