Estados Unidos y Rusia ponen fin a su último tratado de control de armas nucleares

05 feb. 2026 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Fin de una época: el último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró este jueves, en un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría.

El acuerdo Nuevo START finalizó este 5 de febrero, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no diera seguimiento a la propuesta de su par ruso, Vladimir Putin, de prolongar por un año los términos del acuerdo, al considerar que cualquier nuevo acuerdo en este ámbito debería incluir a China. Así las cosas, Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares.

La cancillería china se sumó a otras voces del panorama internacional que lamentaron que el tratado hubiera expirado, pero afirmó que "en esta etapa" no se sumaría a unas eventuales conversaciones nucleares. "Las capacidades nucleares de China están a una escala totalmente distinta a las de Estados Unidos y Rusia", señaló el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Lin Jian, en rueda de prensa.

¿En qué consistía el acuerdo entre EEUU y Rusia?

Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del mundo, pero los acuerdos de control de armas se han ido debilitando. El arsenal nuclear chino ha crecido rápidamente: se calcula que posee 550 lanzadores estratégicos, por debajo de los 800 cada uno de Estados Unidos y Rusia. El Reino Unido y Francia, aliados de Estados Unidos, tienen conjuntamente otros 100.

El Nuevo START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002. También permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque esas revisiones se suspendieron en 2023.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo calificó como un "momento grave para la paz y la seguridad internacional" y exhortó a Washington y Moscú a "regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor".