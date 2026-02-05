Tercera placa patente: ¿Cómo se consigue y cuáles son las 43 municipalidades que la entregan?
- Por Vicente Guzmán
Desde hace un par de años, varias municipalidades ofrecen la tercera placa patente, un sticker que fabrica la Casa de Moneda de Chile y que va en el interior del parabrisas del auto.
Al escanear este documento se obtiene acceso inmediato a toda la información oficial registrada del automóvil, como número de patente, modelo, año, marca, municipalidad y fecha de renovación del permiso de circulación.
¿Para qué sirve la tercera placa?
Si bien este documento no es obligatorio, más de 1 millón de ciudadanos ya han adoptado esta tecnología, ya que funciona como una huella digital única que ayuda a prevenir fraudes, evitar la falsificación de permisos de circulación, además de agilizar la verificación rápida de la información de un vehículo.Ir a la siguiente nota
Para lograr esta impresión de alta seguridad, la Casa de Moneda utiliza tecnología de impresión de billetes para convertir la tercera placa patente en una herramienta prácticamente imposible de falsificar.
Adicionalmente, esta tecnología viene con una plataforma de gestión donde es posible que la municipalidad tenga una base de datos actualizada de los permisos de circulación. Asimismo, cada escaneo que se realiza aparece georreferenciado en la plataforma, entregando inteligencia y herramientas de gestión y seguridad a las municipalidades.
¿Cómo se obtiene la tercera placa patente?
La tercera placa patente está disponible en 43 comunas de todo el país y se puede obtener de forma física u online, según cada caso.
Puedes conseguirla al pagar el permiso de circulación, en el que se incluye la tercera placa de forma gratuita tras rellenar un formulario. Con la alternativa en línea, el documento se envía por correo certificado previo pago de $4.990.
Región de Antofagasta
- Taltal: presencial.
Región de Atacama
- Caldera: presencial.
- Chañaral: presencial.
- Diego de Almagro: presencial.
- Tierra Amarilla: presencial.
Región de Valparaíso
- Algarrobo: presencial.
- Cartagena: presencial.
- Catemu: presencial.
- Concón: presencial.
- Juan Fernández: presencial y en línea.
- Llay-Llay: presencial.
- Papudo: presencial.
- Santa María: presencial.
- Zapallar: presencial.
Región Metropolitana
- Colina: presencial.
- Conchalí: presencial y en línea.
- Estación Central: presencial y en línea.
- Huechuraba: presencial y en línea.
- La Cisterna: presencial.
- Pedro Aguirre Cerda: presencial y en línea.
- Padre Hurtado: presencial y en línea.
- Quilicura: presencial y en línea.
- San José de Maipo: presencial.
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
- Coinco: presencial.
- La Estrella: presencial.
- Machalí: presencial y en línea.
- Nancagua: presencial.
- Quinta de Tilcoco: presencial.
- San Fernando: presencial.
- San Vicente de Tagua Tagua: presencial.
Región del Maule
- Cauquenes: presencial y en línea.
- Molina: presencial.
- Pelluhue: presencial.
- Río Claro: presencial.
- Sagrada Familia: presencial.
- Teno: presencial.
Región de Ñuble
- Quillón: presencial.
Región del Bío Bío
- Cañete: presencial y en línea.
- Lota: presencial.
Región de La Araucanía
- Collipulli: presencial y en línea.
- Curacautín: presencial.
- Victoria: presencial.
Región de Los Ríos
- Río Bueno: presencial.
Leer más de