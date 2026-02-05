Tercera placa patente: ¿Cómo se consigue y cuáles son las 43 municipalidades que la entregan?

05 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Desde hace un par de años, varias municipalidades ofrecen la tercera placa patente, un sticker que fabrica la Casa de Moneda de Chile y que va en el interior del parabrisas del auto.

Al escanear este documento se obtiene acceso inmediato a toda la información oficial registrada del automóvil, como número de patente, modelo, año, marca, municipalidad y fecha de renovación del permiso de circulación.

¿Para qué sirve la tercera placa?

Si bien este documento no es obligatorio, más de 1 millón de ciudadanos ya han adoptado esta tecnología, ya que funciona como una huella digital única que ayuda a prevenir fraudes, evitar la falsificación de permisos de circulación, además de agilizar la verificación rápida de la información de un vehículo.

Para lograr esta impresión de alta seguridad, la Casa de Moneda utiliza tecnología de impresión de billetes para convertir la tercera placa patente en una herramienta prácticamente imposible de falsificar.

Adicionalmente, esta tecnología viene con una plataforma de gestión donde es posible que la municipalidad tenga una base de datos actualizada de los permisos de circulación. Asimismo, cada escaneo que se realiza aparece georreferenciado en la plataforma, entregando inteligencia y herramientas de gestión y seguridad a las municipalidades.

¿Cómo se obtiene la tercera placa patente?

La tercera placa patente está disponible en 43 comunas de todo el país y se puede obtener de forma física u online, según cada caso.

Puedes conseguirla al pagar el permiso de circulación, en el que se incluye la tercera placa de forma gratuita tras rellenar un formulario. Con la alternativa en línea, el documento se envía por correo certificado previo pago de $4.990.

Región de Antofagasta

Taltal: presencial.

Región de Atacama

Caldera: presencial.

Chañaral: presencial.

Diego de Almagro: presencial.

Tierra Amarilla: presencial.

Región de Valparaíso

Algarrobo: presencial.

Cartagena: presencial.

Catemu: presencial.

Concón: presencial.

Juan Fernández: presencial y en línea.

Llay-Llay: presencial.

Papudo: presencial.

Santa María: presencial.

Zapallar: presencial.

Región Metropolitana

Colina: presencial.

Conchalí: presencial y en línea.

Estación Central: presencial y en línea.

Huechuraba: presencial y en línea.

La Cisterna: presencial.

Pedro Aguirre Cerda: presencial y en línea.

Padre Hurtado: presencial y en línea.

Quilicura: presencial y en línea.

San José de Maipo: presencial.

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Coinco: presencial.

La Estrella: presencial.

Machalí: presencial y en línea.

Nancagua: presencial.

Quinta de Tilcoco: presencial.

San Fernando: presencial.

San Vicente de Tagua Tagua: presencial.

Región del Maule

Cauquenes: presencial y en línea.

Molina: presencial.

Pelluhue: presencial.

Río Claro: presencial.

Sagrada Familia: presencial.

Teno: presencial.

Región de Ñuble

Quillón: presencial.

Región del Bío Bío

Cañete: presencial y en línea.

Lota: presencial.

Región de La Araucanía

Collipulli: presencial y en línea.

Curacautín: presencial.

Victoria: presencial.

Región de Los Ríos

Río Bueno: presencial.

Todo sobre Autos