Permiso de circulación: Esta es la fecha límite para obtenerlo y evitar multas

04 feb. 2026 - 16:00 hrs.

El permiso de circulación es fundamental para los conductores del territorio chileno. Los dueños de vehículos motorizados deben cumplir con este pago anual que va en beneficio de las municipalidades.

Con su obtención es posible circular con automóviles, camionetas, motos, de manera legal, según lo reseñado por ChileAtiende.

Para activar o renovar este documento es necesario verificar si se tienen multas de tránsito previas no pagadas y si el conductor se encuentra en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

¿Cuál es la fecha límite para obtener el permiso de circulación?

El plazo límite para que la mayoría de los vehículos puedan obtener el permiso de circulación es el 31 de marzo de 2026. Este lapso inició el pasado 1 de febrero y se extenderá hasta esa fecha para autos particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, automóviles de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales, station wagons y camionetas.

También están incluidos en este segmento los carros y remolques para acoplar vehículos motorizados, hasta 1.750 kilogramos de capacidad de carga, media unidad.

Para facilitar el proceso, existe la modalidad de pago del permiso a dos cuotas. La primera sería entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, y la segunda sería entre el 1 y el 31 de agosto.

Estos son los períodos adicionales del trámite

No todos los vehículos sacan o renuevan este permiso al mismo tiempo. Los dueños de taxis o buses tienen acceso al proceso en mayo de cada año.

Para el mes de septiembre deben hacer el trámite los responsables de vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con motor, tractocamiones, tractores agrícolas o industriales y máquinas automotrices.

En este período también entran los carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados, mayores a 1.750 kilogramos de capacidad de carga.

Quienes no pagan el permiso de circulación en las fechas establecidas pueden exponerse a intereses extras, multas policiales y retiro de circulación, si el vehículo es sorprendido en la vía pública.

