"Ley no chat" mientras conduces: Conoce el costo de la multa si no cumples con el reglamento

02 feb. 2026 - 10:00 hrs.

La Ley no chat, bajo el numeral 21.377, es un estatuto diseñado para reducir los riesgos de accidentes y fomentar la seguridad vial.

Su composición estipula la prohibición de manipulación de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos mientras se conduce un vehículo motorizado. Se prohíben acciones como llamadas telefónicas, envío de mensajes, envío de correos y hasta manipulación de GPS.

Según el sitio web de ChileAtiende, si los dispositivos no vienen incorporados de fábrica en el vehículo, se autoriza su manipulación sólo a través de manos libres.

¿Cuál es el costo de la multa tras incumplimiento de la “Ley no chat”?

Si un conductor manipula un equipo de telefonía móvil, o cualquier otro artefacto electrónico, mientras maneja, estaría incurriendo en una infracción gravísima y tendría que cancelar el costo de una multa.

La norma establece que la multa asociada se cotizaría entre 1.5 y 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Estas acciones también son causales para suspensión de licencia de conducir, por plazos de entre 5 y 45 días.

Si llegara a haber reincidencia dentro de los últimos 12 meses, la suspensión de licencia podría elevarse hasta 90 días para el infractor.

Es fundamental conocer leyes de tránsito

El propósito de La Ley No Chat, y de las leyes de tránsito en general, es disminuir los elementos distractores para el conductor, pues este debe estar atento al volante.

La legislación vigente obliga al chofer a mantener el control de su vehículo y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas. No se sugieren motivos que justifiquen el desconocimiento o incumplimiento de las leyes.

Las autoridades gubernamentales también están autorizadas para fiscalizar la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en el interior de vehículos motorizados, tanto para quien conduce como para los pasajeros.

