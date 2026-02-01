Eliminación del cobro del 7% de salud: ¿Puedo acceder si estoy en Fonasa o Isapre?

01 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Las Isapres y Fonasa son las entidades encargadas de financiar prestaciones de salud, con la diferencia de que la primera es de tipo privado y la otra pública.

Por ley, en Chile se cobra una cotización obligatoria a las y los trabajadores y pensionados, que corresponde a un 7% del sueldo. Este porcentaje va destinado a Fonasa o Isapre (dependiendo de la previsión de la persona) y tiene un tope de cobro de 6.293 UF.

Sin embargo, el Instituto de Previsión Social (IPS) cuenta con una bonificación de la cotización obligatoria de salud, un aporte que permite eliminar la obligación de pagar este 7%.

¿Quiénes pueden acceder a la eliminación del cobro de 7% de salud?

La eliminación del descuento del 7% en salud está orientada principalmente a personas pensionadas que reciben beneficios estatales, como la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, el Aporte Previsional Solidario —tanto de Vejez como de Invalidez— y la Pensión Garantizada Universal (PGU). En el caso de esta última, deben pertenecer hasta el 80% más vulnerable de la población.

No obstante, este beneficio también puede extenderse a personas que no forman parte del sistema solidario. Esto incluye a pensionados afiliados a AFP, compañías de seguros o ex cajas de previsión, así como a quienes reciben pensiones por accidentes del trabajo a través de mutualidades, del Instituto de Seguridad Laboral o por la ley de reparación de exonerados políticos.

Para acceder, se exige que el grupo familiar se ubique en el cuarto quintil de mayor vulnerabilidad, con un Puntaje de Focalización Previsional igual o inferior a 1.876 puntos, además de acreditar al menos 20 años de residencia en Chile, continua o discontinua, considerando que los últimos cuatro años previos a la solicitud deben ser ininterrumpidos.

El cobro se le elimina a la persona y el Estado pasa a ser quien lo otorga, pudiendo acreditárselo las personas que están en Fonasa, pero también las que pertenecen a una Isapre.

¿Cómo acceder a la eliminación del cobro de 7% de salud?

Este se trata de un beneficio no postulable, por lo que las personas que cumplan con las condiciones lo recibirán automáticamente.

Cabe destacar que, como solo está dirigido a personas mayores de 65 años, el beneficio se ve reflejado en la liquidación de su pensión.

