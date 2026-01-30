Logo Mega

Copago Cero de Fonasa: ¿Quiénes gozan de este beneficio?

El Copago Cero es un beneficio que brinda el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que garantiza la gratuidad en atenciones de salud pública, lo que permite a las familias acceder a tratamientos médicos de forma oportuna.

Con este mecanismo los beneficiarios no tienen que pagar el porcentaje de las atenciones médicas recibidas (copago). Se activa automáticamente y sin trámites extras para los afiliados y sus cargas, para recibir servicios esenciales como urgencias, hospitalización, salud mental, entrega de medicamentos, AUGE/GES, entre otros.

¿Quiénes pueden acceder al Copago Cero de Fonasa?

Hoy, la medida está dirigida a los afiliados de los tramos A, B, C y D de Fonasa y sus cargas familiares. Anteriormente, estos dos últimos debían cubrir el 10% y 20%, respectivamente, de las prestaciones en salud, según ChileAtiende.

Cabe aclarar que el beneficio está disponible solo para servicios en la red pública de salud (Modalidad de Atención Institucional), como hospitales y consultorios, sin generar deuda para el paciente.

Por tanto, no aplica a procedimientos del Bono PAD y personas que se hospitalizan en pensionado. Estos corresponden a la Modalidad de Libre Elección (MLE) por lo que, el usuario debe cancelar el copago correspondiente a cada prestación.

