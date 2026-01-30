Copago Cero de Fonasa: ¿Quiénes gozan de este beneficio?

30 en. 2026 - 20:00 hrs.

El Copago Cero es un beneficio que brinda el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que garantiza la gratuidad en atenciones de salud pública, lo que permite a las familias acceder a tratamientos médicos de forma oportuna.

Con este mecanismo los beneficiarios no tienen que pagar el porcentaje de las atenciones médicas recibidas (copago). Se activa automáticamente y sin trámites extras para los afiliados y sus cargas, para recibir servicios esenciales como urgencias, hospitalización, salud mental, entrega de medicamentos, AUGE/GES, entre otros.

¿Quiénes pueden acceder al Copago Cero de Fonasa?

Hoy, la medida está dirigida a los afiliados de los tramos A, B, C y D de Fonasa y sus cargas familiares. Anteriormente, estos dos últimos debían cubrir el 10% y 20%, respectivamente, de las prestaciones en salud, según ChileAtiende.

Cabe aclarar que el beneficio está disponible solo para servicios en la red pública de salud (Modalidad de Atención Institucional), como hospitales y consultorios, sin generar deuda para el paciente.

Por tanto, no aplica a procedimientos del Bono PAD y personas que se hospitalizan en pensionado. Estos corresponden a la Modalidad de Libre Elección (MLE) por lo que, el usuario debe cancelar el copago correspondiente a cada prestación.

