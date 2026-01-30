¿Sales de vacaciones con tus mascotas fuera de Chile? Estos son los documentos que necesitas y los costos asociados

30 en. 2026 - 19:00 hrs.

Para viajar al extranjero en compañía de tus mascotas, se deben hacer ciertos trámites oficiales que sustenten el cumplimiento de los requisitos sanitarios internacionales.

Ya sea con perros o gatos, de forma temporal o definitiva, hay que solicitar un Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE) ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Según lo estipulado en el sitio web de ChileAtiende, se debe acreditar que el animal cumple con las normas sanitarias que se exigen en el país de destino.

¿Cuáles son los documentos para viajar con mascotas fuera de Chile?

Antes de emprender cualquier viaje internacional con mascotas es necesario informarse sobre los requisitos del país de destino, pues algunos exigen trámites o pruebas que deben realizarse con meses de anticipación.

Hay que asegurarse de contar con los documentos de respaldo, tanto sanitarios como de identificación, requeridos para el animal.

Igualmente, se contemplan documentos fijos tales como:

Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE), que es obligatorio para que la mascota viaje internacionalmente.

Certificado de salud de la mascota, que no supere los 10 días de antigüedad.

Certificado de vacunación antirrábica, otras vacunas (si aplica) y de desparasitación.

Estos son los costos asociados a viajes internacionales con mascotas

Se cotizan 0,41 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE) de una mascota. Si el país de destino permite incluir más de una mascota en el certificado se cobran 0,22 UTM por cada adicional. Si no se acepta la inclusión adicional (por normativa o por ser de otra especie) se deberá pagar lo establecido en la resolución vigente.

Por la Visa del pasaporte para la Unión Europea se deben pagar 0,25 UTM por una mascota y 0,12 UTM por cada mascota adicional. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 242, de 2025.

