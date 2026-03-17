Defensa de Nicolás Zepeda pide reabrir investigación en tercer juicio por crimen de Narumi Kurosaki

17 mar. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

En la ciudad de Lyon, en Francia, comenzó el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda por la desaparición y presunta muerte de su expareja, la joven japonesa Narumi Kurosaki.

El proceso se reinició desde cero luego de que la condena anterior, que lo sentenciaba a 28 años de cárcel, fuera anulada. En este nuevo escenario, la defensa instaló desde el inicio una solicitud clave: reabrir la investigación.

Dudas sobre antecedentes no resueltos

El equipo defensor busca que se revisen elementos que, a su juicio, no han sido completamente esclarecidos durante los procesos anteriores.

Entre ellos, se encuentra un rastro de ADN hallado en la habitación de la joven, cuya identidad aún no ha sido determinada. Este punto forma parte de los antecedentes que pretenden volver a analizar en el juicio.

En ese contexto, el abogado de Nicolás Zepeda, Robin Binsard, señaló que “recientemente me convertí en su abogado, al igual que mi colega docente. También observo que quizás el abogado anterior razonó que, dadas estas dudas, la presunción de inocencia favorecía al acusado, pero tras dos condenas estos elementos no pueden tomarse a la ligera”.

En la misma línea, agregó que “este es el juicio de último recurso, hay que hacer todo lo posible para que se revele la verdad, y tal como están las cosas, la verdad es que este caso sigue siendo completamente desconocido”.

Familia de Narumi mantiene acusación

Hasta el tribunal llegó la familia de Narumi Kurosaki, encabezada por su madre y sus dos hermanas, quienes participan del proceso acompañadas por su abogada.

Desde esa parte, se mantiene la acusación contra Nicolás Zepeda como responsable de la muerte de la joven.

En ese contexto, la abogada de la familia, Sylvie Galley, sostuvo que “en el primer juicio, ellas vinieron con esa esperanza desmesurada. Ellas estaban convencidas de que tendrían explicaciones, que habría revelaciones, pero no fue el caso, y esto les causó una descompensación psicológica”.

Además, señaló que “ellas se encerraron en su caparazón durante el segundo juicio y tuvieron razón de que no obtuvieron ninguna respuesta. Les puedo decir que este tercer proceso no abre ningún camino hacia nuevas revelaciones o una confesión, vienen a honrar la memoria de su hija y tienen una gran determinación de llegar al final de este proceso judicial, aunque eso les cueste su salud o dejen algo de ellas aquí, porque cada juicio las va destruyendo un poco más”.

Presencia en el tribunal

Durante esta primera jornada estuvo presente la familia de la joven japonesa, mientras que los cercanos a Nicolás Zepeda aún no han llegado a Francia.

Se espera que lo hagan durante el fin de semana, ya que su padre declarará el martes. Debido a su rol como testigo, no puede participar previamente en las audiencias.

Decisión pendiente del tribunal

El desarrollo del juicio queda ahora marcado por la determinación que adopte el tribunal respecto a la solicitud de la defensa.

Desde esa parte sostienen que no se exploraron todas las hipótesis posibles y que es necesario revisar nuevamente antecedentes antes de llegar a una resolución en este tercer proceso.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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