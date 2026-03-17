Tercer juicio de Nicolás Zepeda parte en Francia a casi 10 años del caso Narumi

17 mar. 2026 - 06:51 hrs.

¿Qué pasó?

En la ciudad de Lyon, en Francia, comenzó el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda por la desaparición y presunta muerte de su expareja, la joven japonesa Narumi Kurosaki.

El proceso se inició nuevamente desde cero, luego de que la condena anterior, que lo sentenciaba a 28 años de cárcel, fuera anulada.

Las anulaciones del caso

El caso ha pasado por distintas etapas judiciales desde su inicio. El primer juicio se desarrolló en la ciudad de Besanzón, donde se dictó una condena que posteriormente fue apelada. La corte de casación resolvió anular esos fallos tras detectar errores en el procedimiento.

Entre las observaciones se mencionan pruebas presentadas fuera de plazo o sin conocimiento del juez, además de aspectos técnicos y jurídicos que llevaron a repetir el juicio en una nueva instancia.

El nuevo juicio

Este tercer proceso cuenta con un nuevo juez, un nuevo jurado y un nuevo fiscal, además de desarrollarse en una ciudad distinta. A diferencia de lo ocurrido en Besanzón, el ambiente en Lyon ha sido más distante, con menor presencia mediática y conocimiento del caso a nivel local.

En el inicio del juicio estuvo presente la familia de Narumi Kurosaki, incluyendo su madre y sus dos hermanas, quienes se han mantenido en silencio frente a la prensa, tal como en instancias anteriores.

En tanto, la familia de Nicolás Zepeda no asistió a esta etapa inicial, ya que deberá prestar testimonio durante la próxima semana, lo que impide su presencia en la sala durante el desarrollo del juicio.

Los antecedentes que se revisarán

Durante el proceso se volverán a analizar distintos antecedentes que han sido considerados como indicios en la investigación. Entre ellos, que Zepeda habría sido la última persona en ver a la joven con vida, los encuentros que mantuvieron en Francia y una serie de compras realizadas en ese país, además de desplazamientos posteriores y comunicaciones con cercanos.

La defensa ha sostenido que estos elementos corresponden a indicios, pero no a pruebas concluyentes que permitan establecer la existencia de un crimen ni la responsabilidad del acusado.

Una incógnita que persiste

A casi diez años de la desaparición de Narumi Kurosaki, uno de los puntos centrales del caso sigue sin resolverse: no se ha encontrado su cuerpo. Esa interrogante se mantiene en el centro de este nuevo juicio.

El proceso podría derivar en distintos escenarios, entre ellos la confirmación de la condena previa, su modificación, un eventual aumento de la pena o la absolución del acusado.

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