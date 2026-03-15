Caso Narumi: Nicolás Zepeda enfrentará desde el martes su tercer juicio por la muerte de la joven japonesa

15 mar. 2026 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

¿Nicolás Zepeda asesinó a su exnovia japonesa Narumi Kurosaki? La justicia francesa juzgará de nuevo al chileno a partir del martes después que la Corte de Casación anulara su condena a 28 años de prisión en este caso sin cadáver.

El tribunal de apelación de Vesoul confirmó en 2023 la pena impuesta en 2022 a Zepeda por asesinato premeditado, pero la Corte de Casación francesa ordenó el año pasado un nuevo juicio por irregularidades. El tribunal de Lyon, en el este de Francia, deberá determinar de nuevo si el chileno es el responsable de la desaparición en diciembre de 2016 de la joven japonesa de 21 años en Besanzón, donde estudiaba francés.

Los antecedentes del caso Narumi

"Yo no maté a Narumi", reiteró Zepeda durante el juicio en apelación en Vesoul. Desde su extradición desde Chile a mediados de 2020, el hombre, de 35 años, se encuentra en prisión preventiva en Francia.

Según la acusación, Zepeda habría cruzado el Atlántico a finales de 2016 dos meses después de romper con la joven, sin avisarla, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla.

Tras espiarla durante varios días en la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, el 4 de diciembre de 2016 coincidió con ella y fueron a cenar juntos. A continuación, la habría matado de madrugada en su habitación, dice la parte querellante.

Los "gritos de mujer" que estudiantes escucharon son la "prueba central" de que murió, defendió en 2023 el entonces fiscal, Étienne Manteaux. Un día después, se habría deshecho del cuerpo en una zona boscosa cercana o en el río Doubs.

Posteriormente, habría hackeado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven, a quien conoció en Japón en 2014, seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.

Sentencia se conocerá a fines de marzo

"Como padre, lo único que pido es que lleguemos a la verdad", aseguró a la agencia de noticias AFP Humberto Zepeda, quien cree en la inocencia de su hijo y espera un juicio "justo, que no tenga irregularidades".

La Corte de Casación anuló el anterior juicio porque uno de los investigadores usó una presentación Powerpoint durante su declaración, que no había comunicado previamente a la defensa, y realizó nuevos actos de investigación. El nuevo juicio de este mediático caso terminará el 26 o el 27 de marzo, cuando se conozca la sentencia.

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