De una panelista de TV a un dirigente estudiantil: flotilla con chilenos rumbo a Gaza denuncia interceptación israelí

29 abr. 2026 - 19:34 hrs.

¿Qué pasó?

Una travesía que reúne a decenas de embarcaciones en el Mediterráneo sumó un nuevo episodio en su recorrido. La Flotilla Global Sumud, que busca llegar hasta la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, denunció haber sido interceptada por embarcaciones que se identificaron como israelíes mientras navegaban cerca de las costas de Grecia. En la misión participan siete chilenos, entre ellos una panelista de televisión y un exdirigente estudiantil.

El incidente, según informó la propia organización, ocurrió en aguas que separan la península del Peloponeso y la isla de Creta, a cerca de 100 kilómetros de la costa, donde se registró el acercamiento de embarcaciones militares y advertencias sobre el rumbo del viaje.

“Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas”, señalaron desde la Flotilla en su cuenta de X.

Delegación chilena a bordo

En la misión participa, por primera vez, una delegación chilena organizada. Según se ha informado, el grupo está compuesto por Macarena Chahuán, Claudio Caiozzi, Víctor Chanfreau, Carolina Eltit, Ignacio Ladrón de Guevara, Bruno Salas y Franco Torti.

La iniciativa reúne un total de 58 embarcaciones y partió desde el puerto italiano de Augusta, con el objetivo de cruzar aguas europeas y avanzar hacia Turquía antes de intentar llegar a Gaza con ayuda humanitaria.

Advertencias y comunicaciones interceptadas

La organización también aseguró que las comunicaciones de las embarcaciones estaban siendo intervenidas durante el trayecto. A través de un mensaje difundido por radio, se escuchó a una voz identificarse como parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

“Están obligados a cambiar su rumbo (...) Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las FDI ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal”, se oye en el registro compartido por la flotilla.

En el mismo mensaje se advierte que, de continuar el viaje, “detendremos vuestros barcos y los tomaremos”.

Reacciones y antecedentes

Desde Chile, el exalcalde Daniel Jadue se refirió al episodio y afirmó: “Israel acaba de secuestrar en aguas internacionales un barco de la Flotilla Zumud donde viaja la chilena de origen palestino Maca Chahuan”.

Hasta ahora, el Ejército israelí no ha confirmado oficialmente el operativo, aunque medios locales lo han reportado. En paralelo, el Ministerio de Exteriores de ese país difundió imágenes de la carga de la flotilla, señalando: “Esta es la ‘ayuda médica’ encontrada en la flotilla de publicidad engañosa: condones y drogas”.