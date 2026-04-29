La NASA revela imágenes satelitales que muestran la Patagonia chilena teñida de rojo

29 abr. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, difundió recientemente una serie de imágenes satelitales que muestran sectores de la Patagonia chilena con tonalidades rojizas.

Las capturas fueron realizadas el 12 de abril de 2026 por el satélite Landsat 9 en la Región de Magallanes, como parte de su monitoreo diario de la Tierra.

Las fotografías evidencian laderas cubiertas por vegetación que, durante esta época del año, adopta colores intensos propios del otoño austral.

Este fenómeno ocurre en zonas donde predominan bosques templados del extremo sur del continente, considerados entre los más australes del planeta.

NASA

El rol de las hayas australes en el cambio de color

Uno de los principales factores detrás de las tonalidades rojizas es la presencia de especies del género Nothofagus, conocidas como hayas australes. Estas especies experimentan un cambio en el color de sus hojas durante el otoño, pasando de verdes a tonos rojos antes de desprenderse en invierno.

Dentro de este grupo destaca la lenga (Nothofagus pumilio), que se distribuye a lo largo de aproximadamente 2.000 kilómetros en la cordillera de los Andes. Este árbol se desarrolla principalmente en zonas de clima subalpino, caracterizadas por veranos secos y la presencia de nieve durante el invierno.

La adaptación de estas especies les permite habitar en laderas montañosas de gran altitud, donde las condiciones ambientales pueden variar significativamente. Su capacidad de resistir temperaturas bajo cero y diferentes niveles de humedad explica su amplia distribución en el sur de Chile.

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