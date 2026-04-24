Anillo de luz mortal: cientos de ballenas pierden la vida por este hallazgo de la NASA en las Islas Chatham

24 abr. 2026 - 11:05 hrs.

La agencia espacial NASA sorprendió al mundo científico tras publicar fotografías satelitales en las que se observa un gigantesco halo luminoso rodeando a las Islas Chatham, un remoto archipiélago cerca de Nueva Zelanda.

Aunque se trata de un hermoso espectáculo natural, este esconde un terrible secreto: la inmensa formación marina funciona como una trampa ecológica, desorientando y matando a cientos de ballenas que nadan por la región.

¿Por qué miles de ballenas han muerto en las Islas Chatham?

De acuerdo al reporte de la NASA, la geografía submarina de esta zona alberga una trampa letal bajo sus aguas: una gran meseta submarina levanta el terreno y crea espacios de aguas poco profundas alrededor de las islas, donde proliferan grandes colonias de plancton, uno de los alimentos preferidos por las ballenas piloto (Globicephala).

Los cetáceos entran a este lugar buscando comida, pero pierden el rumbo y quedan atrapados cuando la marea baja muy rápido. La situación empeora porque viajan en manadas: la dependencia grupal provoca tragedias si el líder se desorienta, arrastrando a sus compañeros hacia una muerte segura.

Foto: NASA Observatory

Es un fenómeno doloroso y frecuente: solo en octubre de 2022, casi 500 ballenas tuvieron que ser sacrificadas tras encallar aquí. El peor episodio registrado ocurrió en 1918, cuando más de 1.000 ejemplares murieron por el mismo motivo, convirtiéndose en el varamiento más grande de la historia. Grupos de rescate mantienen un monitoreo constante para intentar evitar nuevas tragedias.

Foto: Wikimedia Commons

¿Por qué las aguas cerca de las Islas Chatham forman un anillo?

Las frías corrientes de la Antártida chocan contra el agua cálida del trópico sobre esta gran montaña submarina. Esta mezcla térmica constante concentra enormes cantidades de nutrientes y forma grandes remolinos circulares, alimentando a millones de organismos de fitoplancton que generan el brillante anillo luminoso.

Estos pequeños organismos cuentan con un escudo protector de carbonato de calcio que funciona como un espejo natural que refleja la luz solar, lo que explica el halo visible desde el espacio. Las poblaciones de plancton atraen a grandes cantidades de peces y originan una zona pesquera excepcionalmente rica que sostiene toda la cadena alimentaria de la zona, según reseña Indian Defence Review.

La misma abundancia que hace de las Islas Chatham un ecosistema privilegiado es la que convierte sus aguas en una trampa mortal para las ballenas: el plancton las atrae, la meseta submarina las confunde y la marea las deja sin salida.

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