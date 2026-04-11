Tras una "misión perfecta" a la Luna: NASA comparte primeras imágenes de la tripulación de Artemis II tras regresar a la Tierra

11 abr. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes, tal como estaba previsto, frente a la costa de California, Estados Unidos, tras culminar una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección, según la NASA, medio siglo después del programa Apolo.

Tripulación de Artemis II regresa a la Tierra

"Houston, aquí Integrity (apodo de la nave, ndlr). Los recibimos fuerte y claro", anunció el comandante Wiseman luego de superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38.000 kilómetros por horas.

El comandante retomó el contacto con el centro de control de la misión en Houston, poco después de un breve pero angustioso apagón de comunicaciones durante su reingreso.

"!Qué viaje. Estamos estables!", agregó, e informó un código "green" para los cuatro miembros de la tripulación, que significa que estaban en buenas condiciones.

Después de despegar desde Florida el 1 de abril, los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se aventuraron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes. Regresaron con cientos de gigabytes de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972.

El lunes pasado viajaron por detrás de la Luna y capturaron en alta definición una imagen de la Tierra asomando detrás del satélite, cuyos tonos cambiaban entre gris y marrón.

Su cápsula Orion realizó un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas, a las 17:07 hora local (20:07 en Chile), exactamente como lo había planeado la agencia espacial estadounidense.

La Armada de Estados Unidos los extrajo de la cápsula que flotaba en el océano, los subió en un bote y luego uno a uno en helicópteros. Fueron llevados hasta el buque USS John P.Murtha. Tras descender, caminaron lentamente y con buen ánimo hacia el área médica del buque.

"La tripulación se encuentra bien de salud y lista para regresar a Houston", dijo el director de vuelo Rick Henfling en conferencia de prensa en el centro espacial Johnson.

"Misión perfecta" alrededor de la Luna

"Creo que esta es la misión espacial más importante que hemos realizado en muchas décadas, tanto por su significado histórico como por lo que representa para el futuro de la agencia (...). Para gran parte de nuestro personal es solo el comienzo; sin duda es un punto de inflexión", consideró Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

Este retorno constituye un éxito para la institución, tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó el viaje como "una misión perfecta". "Esto es solo el comienzo (...) Vamos a volver a hacerlo con frecuencia, enviando misiones a la Luna hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base", agregó.

Donald Trump felicitó a la tripulación. "Espero verlos a todos pronto en la Casa Blanca. Lo volveremos a hacer y luego, el siguiente paso, ¡Marte!", escribió el mandatario estadunidense en su red Truth Social.

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