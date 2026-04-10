¡Históricos! El instante en que los cuatro astronautas salieron de la nave espacial en el Océano Pacífico

10 abr. 2026 - 21:39 hrs.

¿Qué pasó?

Tras varios minutos después de haber amerizado en el Océano Pacífico, los cuatro astronautas de Artemis II salieron de la nave espacial, ante la atenta mirada de todo el mundo.

La misión se extendió por 10 días y en ese tiempo orbitaron la luna, con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de información posible y enviar impactantes imágenes de nuestro satélite natural.

La salida de los cuatro astronautas de la nave espacial

Los cuatro astronautas que encabezaron la misión en el espacio amerizaron a las 20:07 horas de Chile. Si bien hubo algunos inconvenientes de comunicación, unos minutos más tarde pudieron evacuar la nave con éxito.

Algunas lanchas y helicópteros con funcionarios y expertos rodearon la nave, que estaba en pleno Océano Pacífico, para apoyar las labores, en medio de una profunda expectación. La misión terminó de manera exitosa y con los aplausos del personal de la NASA.

Artemis II: misión exitosa

La misión Artemis II marcó un hito histórico este abril al ser la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA y el primer viaje de seres humanos a las inmediaciones de la Luna en más de 50 años. A bordo de la nave Orion, impulsada por el potente cohete SLS, los cuatro tripulantes validaron los sistemas críticos de soporte vital y navegación necesarios para futuras misiones de superficie.

La tripulación, conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, no solo puso a prueba la tecnología, sino que rompió récords de diversidad y distancia. Koch se convirtió en la primera mujer en viajar a la órbita lunar, Glover en la primera persona de color y Hansen en el primer ciudadano no estadounidense en lograr esta hazaña, alcanzando una distancia máxima de la Tierra que superó el récord histórico de la misión Apolo 13.

Durante los diez días de travesía, la misión ejecutó una trayectoria de "retorno libre" que llevó a los astronautas a rodear la cara oculta de la Luna. Este sobrevuelo permitió realizar observaciones científicas directas y capturar imágenes de alta resolución de áreas nunca antes vistas por el ojo humano, datos que serán fundamentales para seleccionar el sitio de aterrizaje de la futura misión Artemis III.

Los desafíos técnicos y la contingencia

El viaje no estuvo exento de desafíos técnicos, incluyendo una contingencia menor con los sistemas sanitarios que obligó a la tripulación a utilizar protocolos de respaldo. A pesar de estos inconvenientes, los sistemas de la cápsula Orion y el Módulo de Servicio Europeo demostraron su fiabilidad en el entorno de radiación del espacio profundo, cumpliendo con los objetivos de seguridad previstos por las agencias espaciales involucradas.

Finalmente, la misión concluyó este viernes con el amerizaje en el Océano Pacífico. Luego del impacto, la tripulación debió permanecer varios minutos dentro de la cápsula con sus trajes presurizados para evitar la inhalación de gases tóxicos generados durante el reingreso.

Con este exitoso retorno, la NASA queda a un paso de volver a poner pies humanos en la superficie lunar, consolidando el camino hacia una presencia permanente en nuestro satélite.

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