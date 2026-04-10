Artemis II: Así es el estricto protocolo de seguridad que deben seguir los astronautas tras el amerizaje

10 abr. 2026 - 19:45 hrs.

El regreso de la misión Artemis II marca un hito en la exploración lunar moderna, pero el momento del contacto con el océano no significa que el peligro haya terminado.

Tras el amerizaje de la cápsula en aguas del Pacífico, los cuatro astronautas deberán enfrentar una de las fases más tensas y físicamente exigentes del protocolo de recuperación: el confinamiento post-impacto.

Oxígeno y trajes presurizados: Una barrera vital

A diferencia de lo que dictaría la intuición tras un largo viaje espacial, los astronautas no podrán abandonar la nave ni despojarse de su equipo inmediatamente.

Según los protocolos de seguridad, la tripulación debe mantener sus trajes presurizados con suministro de oxígeno autónomo durante al menos 45 minutos después de tocar el agua.

Esta medida no es opcional. Durante el reingreso a la atmósfera, la desintegración parcial del escudo térmico y los componentes externos de la cápsula generan gases tóxicos altamente peligrosos. Abrir la escotilla o quitarse el casco antes de tiempo expondría a los astronautas a emanaciones químicas letales acumuladas alrededor del módulo.

Estabilización en alta mar

Mientras la tripulación permanece conectada a sus sistemas de supervivencia, los equipos de recuperación de la NASA y la Marina monitorean la estabilidad de la nave. Aunque la cápsula cuenta con un sistema de flotadores diseñados para mantenerla erguida en el oleaje, el movimiento del océano es impredecible.

Los astronautas mantienen comunicación constante con la estación terrena, esperando el "clearance" o autorización definitiva.

Solo una vez que se confirme que los gases se han disipado y que la estructura es 100% estable en el agua, se procederá a la extracción. Este viernes, el mundo observará no solo un amerizaje, sino una coreografía de precisión donde la paciencia es tan crucial como la tecnología.

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