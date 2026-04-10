EN VIVO: Sigue el retorno de Artemis II a la Tierra y el amerizaje en el océano Pacífico

10 abr. 2026 - 16:53 hrs.

Esta noche, cerca de las 20 horas de Chile, la nave espacial Orion amerizará en el océano Pacífico, poniendo fin a la misión Artemis II de la NASA, el primer vuelo tripulado del programa que busca devolver a los seres humanos a la Luna. A bordo viajan cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto al canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Fueron diez días históricos que ninguno de ellos olvidará jamás.

La transmisión en vivo ya está disponible en el canal de YouTube de Meganoticias para que puedas seguir minuto a minuto uno de los eventos espaciales más importantes de las últimas décadas. La tripulación recorrió cerca de 370.000 kilómetros desde la Tierra, rodeó el lado lejano de la Luna y regresó gracias a una trayectoria de retorno libre, aprovechando la gravedad combinada del sistema Tierra-Luna.

El momento más peligroso: fuego, plasma y silencio

Antes de que la cápsula toque el agua, la tripulación deberá atravesar el tramo más crítico de toda la misión: la reentrada a la atmósfera. Cuando Orion alcance los 122 kilómetros de altitud, comenzará a sentir la fricción con el aire y una envoltura de plasma a más de 1.650 °C rodeará completamente la nave. En ese instante, las comunicaciones entre los astronautas y el Centro Espacial Johnson en Houston quedarán interrumpidas.

El único escudo entre los cuatro tripulantes y ese infierno de calor será el sistema de protección térmica de Orion, diseñado para resistir temperaturas superiores a las de la superficie del Sol. Serán minutos de tensión absoluta para los controladores de misión, que deberán esperar en silencio hasta recuperar el contacto con la nave.

Tres paracaídas y una secuencia perfecta

Una vez superada la reentrada, se activará un sistema de paracaídas en tres etapas para reducir la velocidad de Orion desde los 494 km/h hasta apenas 27 km/h al momento del impacto con el agua. Primero se despliegan dos paracaídas de frenado a 7.620 metros de altura, luego tres paracaídas piloto y finalmente los tres principales, de 35 metros de diámetro cada uno. La Marina de Estados Unidos estará desplegada en el Pacífico para recuperar tanto la nave como a su tripulación.

La misión partió con el lanzamiento del cohete SLS, que generó más de 4 millones de kilogramos de empuje, poniendo a Orion en trayectoria hacia la Luna tras dos órbitas terrestres de verificación. La tripulación llegó a volar entre 6.400 y 9.650 kilómetros sobre la superficie lunar, más lejos de lo que ningún ser humano había estado en más de medio siglo. Desde ahí, la Luna se veía del tamaño de una pelota de básquetbol a brazo extendido.

Artemis II no es solo una prueba técnica: es la validación de que Orion y todos sus sistemas están listos para misiones más ambiciosas hacia la Luna. El amerizaje también servirá para ensayar los procedimientos de recuperación de tripulación, algo que no ocurría con astronautas desde la era Apolo. Los datos de esta misión abrirán el camino a Artemis III, que contempla el primer alunizaje en décadas.

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