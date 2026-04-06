Astronautas de Artemis II pasan detrás de la Luna y se preparan para eclipse solar

06 abr. 2026 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA continúan el lunes con sus observaciones de la superficie de la Luna, incluida su cara oculta.

Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de Orión -Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen- estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna.

Un eclipse solar

En las próximas horas, podrán ver un eclipse solar, mientras inicia su retorno a la Tierra, un recorrido que tomará cerca de cuatro días.

Más temprano el lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. La misión superó en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

En su sobrevuelo, observan a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

"Ojalá tuviera algo más de tiempo para describir lo que estoy viendo"

Victor Glover describió el "terminator", la frontera de la Luna entre la noche y el día.

"Vaya... Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo", dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

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