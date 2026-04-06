EN VIVO: Sigue el histórico sobrevuelo lunar de Artemis II

06 abr. 2026 - 12:50 hrs.

La misión Artemis II vive uno de sus momentos más esperados y ahora el mundo puede ser parte de ese hito: el sobrevuelo lunar que marca el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna después de más de 50 años. La transmisión permite observar en tiempo real cómo la nave Orión se aproxima al satélite natural, en una maniobra clave que combina ciencia, exploración y emoción. Se trata de un evento histórico que no solo interesa a la comunidad científica, sino también a millones de personas que pueden conectarse desde distintos países. La expectativa es alta, ya que este tipo de misiones no se veía desde la era de las misiones Apolo.

La cobertura en directo comenzó este lunes y está disponible a través de múltiples plataformas digitales, incluyendo servicios de streaming y canales oficiales. En Chile, la transmisión parte desde las 13:00 horas, lo que permite seguir cada fase del sobrevuelo en tiempo real. Este despliegue marca un avance importante en la forma en que se comunican las misiones espaciales, acercando la exploración del espacio al público general con imágenes y relatos en vivo. La experiencia busca involucrar a las audiencias con contenido accesible y educativo.

El sobrevuelo lunar es uno de los momentos más importantes de la misión, ya que la nave se acerca a miles de kilómetros de la superficie del satélite. Durante esta fase, los astronautas obtienen una vista privilegiada de la Luna, incluyendo zonas que no se observan desde la Tierra. Además, se trata del mayor acercamiento humano al satélite en décadas.

Se alcanzará un récord

Uno de los hitos más llamativos de esta jornada es que la nave alcanzará una distancia récord respecto a la Tierra, superando lo logrado en misiones anteriores. Durante el recorrido, también se registran fenómenos únicos como observaciones científicas y registros visuales del entorno lunar. Esto convierte al sobrevuelo en una instancia clave tanto para la investigación como para el futuro de la exploración espacial.

La transmisión en vivo permite seguir momentos críticos de la misión, incluyendo la aproximación máxima a la Luna y el paso por su cara oculta. En ese instante, se produce una pérdida temporal de comunicación con la Tierra que dura cerca de 40 minutos. Este periodo es considerado uno de los más tensos, ya que la nave queda sin contacto directo.

El sobrevuelo lunar de Artemis II no contempla un alunizaje, pero sí representa un avance decisivo en el regreso del ser humano a la Luna. La misión busca probar tecnologías, evaluar condiciones y sentar las bases para futuras expediciones. En ese sentido, cada fase que se transmite en vivo permite entender mejor los desafíos de explorar el espacio profundo.

¿Quiénes son los cuatro astronautas?

Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense).

Reid Wiseman es el comandante de la misión. Este nativo de Baltimore se desempeñó anteriormente como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41, de mayo a noviembre de 2014. Durante esta misión de 165 días, Wiseman y sus compañeros de tripulación completaron más de 300 experimentos científicos.

Victor Glover es el piloto. Glover fue seleccionado como astronauta en 2013 mientras se desempeñaba como miembro del cuerpo legislativo en el Senado de Estados Unidos. Este nativo de California es aviador naval y fue piloto de pruebas en los aviones F/A-18 Hornet, Super Hornet y EA-18G Growler.

Christina Koch ocupa el rol de especialista de misión. Su experiencia previa en vuelos espaciales consiste en vivir y trabajar en la Estación Espacial Internacional durante casi todo 2019. Koch pasó un total de 328 días consecutivos en el espacio y participó en las primeras caminatas espaciales exclusivamente de mujeres.

Jeremy Hansen es el segundo especialista de misión, y el que más historia hace entre todos. Nacido en London, Ontario, Canadá, Hansen ha sido designado como especialista de misión para Artemis II, lo que lo convertirá en el primer canadiense en volar alrededor de la Luna.

Todo sobre Artemis II