EE.UU. lanzó página web oficial con registros de ovnis: Así puedes ver los registros en video y fotográficos

08 may. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Departamento de Guerra de Estados Unidos lanzó una nueva página web dedicada a publicar archivos desclasificados relacionados con fenómenos aéreos y objetos voladores no identificados, también conocidos como UAP o UFO por sus siglas en inglés, correspondientes a fenómenos aéreos no identificados y a objetos voladores no identificados, respectivamente.

El sitio reúne registros fotográficos y documentos vinculados a casos que aún no tienen una explicación definitiva por parte del gobierno estadounidense.

Según se indica en la página, fue presentada como parte de un proceso impulsado por la administración de Donald Trump para transparentar información relacionada con estos avistamientos que se encuentran sin identificar, en lo que la página se califica como una iniciativa "sin precedentes".

¿Qué contiene el sitio?

Entre los contenidos publicados aparecen registros fotográficos de presuntos avistamientos, además de una tabla con fechas y ubicaciones asociadas a distintos incidentes y casos reportados en Estados Unidos.

Sobre los contenidos, la página indica: “Los materiales archivados aquí son casos no resueltos, lo que significa que el gobierno no puede hacer una determinación definitiva sobre la naturaleza del fenómeno observado”, señala el texto publicado en la plataforma.

Además, el portal indica que esto se debe, entre otras razones, "a la falta de datos suficientes".

Según se señala en el sitio, se trataría de docenas de agencias federales que trabajan en la revisión y desclasificación de millones archivos que habían permanecido reservados durante décadas.

Este trabajo está siendo conducido por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, con el apoyo de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de EE.UU., u ODNI, por sus siglas en inglés.

En la página se puede leer el mensaje del Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien señala que “estos archivos, ocultos tras clasificaciones, durante mucho tiempo justificaron especulaciones, y ya es tiempo de que los americanos los vean por sí mismos”.

Desde el sitio también sostienen que la liberación de documentos será progresiva y que nuevos archivos serán incorporados “cada pocas semanas” a medida que sean encontrados y desclasificados.

Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos

Uno de los mensajes incluidos en la plataforma corresponde al presidente Donald Trump, quien afirmó: “Ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias relevantes, comenzar el proceso para identificar y publicar archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (UFOS)”.

En paralelo, Hegseth aseguró que el objetivo del proyecto se relaciona con un compromiso con la transparencia sobre este tipo de fenómenos: “El Departamento de Guerra está alineado con el presidente Trump para entregar una transparencia sin precedentes respecto al conocimiento del gobierno sobre los fenómenos anómalos no identificados”, indicó.

La plataforma puede visitarse en el sitio oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos, en war.gov/ufo, donde ya se encuentran disponibles fotografías, archivos y antecedentes relacionados con estos casos.

Para ver los videos, puedes hacer clic acá.

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