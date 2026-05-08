Boletín de Visas de Estados Unidos mayo 2026: cambios en la tabla de presentación autorizada para casos basados en empleo

08 may. 2026 - 10:15 hrs.

El Boletín de Visas de Estados Unidos correspondiente a mayo de 2026 trae un cambio clave para los casos basados en empleo que podría afectar a miles de solicitantes.

Aunque muchos se enfocan únicamente en los movimientos de las fechas límite, la modificación más relevante es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejó de autorizar la tabla de Fechas de Presentación y volvió a utilizar la de Fechas de Acción Final para estos casos, reseña Legal Group.

¿Qué implica este cambio?

Este ajuste implica que numerosas personas que podían presentar su Formulario I-485 en abril ahora perdieron esa posibilidad en mayo. y aunque las fechas avanzaron ligeramente en algunas categorías, el cambio de tabla redujo de forma significativa la elegibilidad de presentación, especialmente para solicitantes bajo categorías EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 y EB-5.

Entre los retrocesos más relevantes destacan China e India, que registraron importantes atrasos en varias clasificaciones:

Freepik

En EB-3: solicitantes de varios países pasaron de estar "vigentes" a enfrentar fechas de corte de hasta varios meses o incluso años atrás.

solicitantes de varios países pasaron de estar "vigentes" a enfrentar fechas de corte de hasta varios meses o incluso años atrás. Para inversionistas indios bajo EB-5, la pérdida de elegibilidad llegó a representar hasta dos años completos.

Y ¿en el caso de las visas laborales y las solicitudes basadas en familia?

Pese a este panorama para visas laborales, las solicitudes basadas en familia presentan mejores noticias: USCIS mantuvo autorizada la tabla de Fechas de Presentación, permitiendo avances importantes en categorías como F1, F2B y F4; además, la categoría F2A continúa vigente para presentación, lo que beneficia a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes.

El boletín también advierte sobre un posible período de inestabilidad en los próximos meses, con riesgo de mayores retrocesos debido a ajustes administrativos, por lo que las autoridades recomiendan a quienes actualmente califican presentar sus solicitudes cuanto antes.

Asimismo, se recuerda que los seleccionados del programa de Visas de Diversidad 2026 deben completar sus trámites antes del 30 de septiembre de 2026.

En paralelo, ciertas proclamaciones presidenciales siguen afectando el procesamiento para algunas nacionalidades, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente cada caso antes de tomar decisiones migratorias.

Todo sobre Mundo