Beneficios para militares de Estados Unidos: Un hotel en Disney a precios accesibles

08 may. 2026 - 09:45 hrs.

Este es un dato que vale oro y es para quienes son nuevos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o para aquellos que quieren ingresar a ellas: ¿sabías que dentro del mágico mundo de Disney hay un hotel solo para militares estadounidenses?

Es un hotel exclusivo para los militares y es manejado por el Departamento de Bienestar y Recreación del Ejército (MWR). Se llama Shades of Green y está en el complejo Walt Disney World de Florida, en la zona de Magic Kingdom.

Beneficios del hotel para militares ubicado en Disney

“Lo mejor del hotel es el precio”, asegura un oficial que se identifica como Capitán Boricua en su cuenta en TikTok. “Pagas en base a tu rango”, afirma al tiempo de compartir que se puede pagar desde 150 dólares la noche.

“En esa misma área hay hoteles donde por noche se cancela de 300 a 500 dólares la noche”, señala.

Entre los beneficios del hotel Shades of Green, según Capitán Boricua (@capitanboricua7 en TikTok) están el transporte gratuito para los parques, comprar los tickets ahí mismo y el ingreso temprano a los parques.

En el Shades of Green se alojan los del Army, Guardia Nacional y todos los militares activos, además de los que conforman la reserva. Algunos civiles del Departamento de Defensa (DOD) pueden ir al hotel, indica Capitán Boricua.

Historia del hotel de Disney para militares de Estados Unidos

En diciembre de 1973, el hotel Shades of Green abrió sus puertas originalmente como un complejo turístico propiedad de Disney, conocido como Golf Resort. Tenía 151 habitaciones.

En el sitio web del hotel informan que, a comienzos de la década de 1990, los oficiales del Ejército decidieron que era el momento de contar con un nuevo centro de recreación de las Fuerzas Armadas.

“Orlando fue la opción preferida en un estudio de mercado realizado entre los soldados. Durante 1992, tras la Operación Tormenta del Desierto, el Departamento de Bienestar y Recreación del Ejército (MWR) publicó un anuncio en el Orlando Sentinel, preguntando si algún empresario local estaría interesado en arrendar una propiedad turística al Ejército”, rememora el citado site.

El Ejército especificó el número de habitaciones que deseaban y las comodidades que esperaban, entre ellas: piscina, restaurante y salón.

Tras obtener más de 40 respuestas, se decidió que la oferta de Walt Disney World Company para arrendar el Disney Inn era la adecuada.

Finalizadas las negociaciones, Shades of Green abrió sus puertas el 1 de febrero de 1994. "El Departamento de Defensa arrendó el complejo y el terreno donde se ubica con un contrato de arrendamiento de 100 años”.

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