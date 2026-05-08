Cae en Chile "La Peli Roja": Una de las mujeres más buscadas de Colombia es detenida y expulsada del país

08 may. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Tarapacá, concretó la detención y posterior expulsión de Ana Milena Álvarez Aguirre, una colombiana conocida bajo el alias de "Peli Roja", con un amplio prontuario policial.

La mujer, que figuraba en la lista de los delincuentes más buscados por la Policía Nacional de Colombia. Específicamente, en el Departamento del Valle del Cauca, era requerida por las autoridades de su país debido a su presunta participación en delitos de alta complejidad.

En Colombia, el gobierno ofrecía una recompensa de hasta 20 millones de pesos (unos 4.8 millones de pesos chilenos) por información que permitiera su captura.

De un control rutinario a una captura internacional

La caída de "La Peli Roja" comenzó con una fiscalización de rutina realizada por personal de Carabineros de Chile en la Región de Tarapacá.

En medio del procedimiento, los efectivos policiales detectaron que Álvarez Aguirre estaba en situación migratoria irregular, tras haber ingresado al país por un paso no habilitado.

Ante esta infracción fue derivada a la PDI para el procedimiento administrativo correspondiente. Al realizar una revisión exhaustiva de sus antecedentes en las bases de datos internacionales, descubrió la notificación activa que pesaba sobre ella en Colombia.

Expulsión inmediata

Dada la peligrosidad de la detenida y su estatus de prófuga de la justicia colombiana, las autoridades chilenas agilizaron los trámites para su salida obligatoria del territorio nacional.

La PDI de Tarapacá confirmó que la mujer fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad para dar cumplimiento a su expulsión, así que enfrentará los cargos que se le imputan en su país de origen.

Antecedentes en Colombia

Ana Milena Álvarez Aguirre era buscada activamente en el Valle del Cauca. Su perfil criminal la situaba como una pieza clave en investigaciones relacionadas con el crimen organizado en dicha región.

Con su entrega a las autoridades colombianas, se cierra un capítulo de búsqueda que se extendía por varios meses, reafirmando el compromiso de las instituciones chilenas en la lucha contra el crimen transnacional y la seguridad regional.

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