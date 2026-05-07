Diputada Lorena Pizarro sufre violento portonazo afuera de su domicilio en Macul

07 may. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Lorena Pizarro (PC) y su jefa de gabinete fueron víctimas de un violento portonazo la tarde de este jueves cuando llegaban al domicilio de la parlamentaria en la comuna de Macul, Región Metropolitana.

Portonazo resultó frustrado

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió cuando la jefa de gabinete, quien conducía el vehículo, se encontraba estacionándose afuera del inmueble, tras volver desde la sede parlamentaria.

En ese momento ambas fueron abordadas por cinco personas, adolescentes según el testimonio de ellas, quienes las amenazaron con armas blancas y les robaron las llaves del auto.

La banda actuó con extrema violencia, tomándolas del cuello con la intención de sustraerles el vehículo y sus especies, consignó Radio Bío Bío.

Los delincuentes lograron subirse al auto, pero no pudieron echarlo a andar, por lo que decidieron bajarse y arrancar.

Familiares y vecinos de las víctimas salieron a prestarles auxilio. A pesar de que los agresores huyeron en diferentes direcciones, testigos lograron detener a dos de ellos.

"Estamos bien"

La diputada Lorena Pizarro se pronunció a través de su cuenta en X sobre lo ocurrido.

"Efectivamente, junto a mi compañera jefa de gabinete, fuimos víctimas de un portonazo cuando volvíamos del trabajo en la sede distrital", confirmó la parlamentaria.

"Lo importante es que tanto ella como yo estamos bien. Agradecemos las muestras de cariño", concluyó.