Reconocida pizzería de Santiago anunció el fin de su local tras seis años: "Era el momento de cerrar un ciclo"

07 may. 2026 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

Una reconocida pizzería de Santiago anunció el cierre definitivo de su local luego de seis años de funcionamiento, a través de un mensaje compartido en redes sociales por sus propios dueños.

Se trata de Pizzario, que mantenía un local en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y que era reconocida entre los locales del sector por su manera de presentar la pizza "al taglio" o al corte.

Sus administradores explicaron que la decisión respondió al desgaste físico y emocional que implicaba mantener el negocio, además del impacto que esto tuvo en su vida personal y familiar.

“El negocio empezó a demandar no solo mucha energía física, sino también emocional. Nuestros tiempos personales, nuestra vida familiar, sin poder desconectarnos nunca”, expresaron.

Las razones detrás del cierre

Sus dueños, Rodrigo Juste y Jemina Llanque, dieron a entender que la desición del cierre respondió al desgaste acumulado tras años dedicados completamente al negocio.

En el mensaje en que anunciaron el cierre, indicaron que la publicación fue escrita en su primer día oficialmente fuera de funcionamiento, mientras realizaban un viaje fuera de Santiago.

Según relataron, ese momento les permitió detenerse después de varios años de trabajo continuo.

“No había apuro, no habían pendientes, no había emergencias. Hoy solo era hoy, y se sintió tan bien disfrutar el día porque sí, la compañía del otro al 100 por 100, los paisajes, la comida, sin estar con la cabeza en parte”, comentaron.

Y agregaron: “Tomar esta decisión no fue fácil, pero era el momento de cerrar un ciclo”.

El mensaje de despedida de Pizzario

Juste y Llanque también realizaron un balance de lo vivido durante el funcionamiento de la pizzería y reconocieron a quienes fueron parte del proyecto a lo largo de estos años.

“También se sintió muy bien mirar hacia atrás y agradecer por lo aprendido, por lo vivido y por todas las personas que fueron parte de este camino”, indicaron.

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Junto con eso, plantearon que el cierre representa el término de una etapa y el inicio de nuevos procesos personales: “Gracias, Pizzario, por 6 años de ser mucho para nosotros, y a ustedes, gracias por habernos acompañado en el camino. Nos vemos en otra parte de nuestra historia”, concluyeron.

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