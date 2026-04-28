Chileno se posiciona en el Mercado inmobiliario en Miami con proyectos millonarios del método "Fix and flip"

28 abr. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un emprendedor chileno ha logrado posicionarse en el exigente mercado inmobiliario de Miami a través de proyectos de alto valor basados en el modelo “fix and flip”.

Alain Antoine, fundador de House of Lion, se estableció en Estados Unidos en 2008 y, desde entonces, ha construido un portafolio que supera los seis millones de dólares, centrado en propiedades de alto nivel.

Antes de ingresar al rubro inmobiliario, Antoine compitió como jugador junior profesional y participó en torneos ATP. Su dedicación al deporte lo llevó a dejar el colegio a los 14 años para enfocarse completamente en el alto rendimiento, lo que más adelante le permitió acceder a una beca universitaria en Estados Unidos.

Actualmente, el chileno no solo ejerce como desarrollador a través de su firma House of Lion, sino que también posee la certificación de corredor de propiedades en Estados Unidos. Su formación ha sido guiada por referentes del sector que manejan volúmenes de transacciones multimillonarias al año.

Alain Antoine. Instagram

¿Qué es el modelo "Fix and Flip" y cómo se ha expandido en Florida?

El modelo de negocio que Alain Antoine impulsa consiste en adquirir propiedades con potencial de valorización, realizar mejoras estratégicas y luego venderlas a un precio superior. Según explica, la clave está en generar un aumento real de valor que permita asegurar rentabilidad en cada operación.

"No es lo mismo remodelar que agregar valor: Si no genera retorno, no es negocio", argumenta Antoine.

El inversionista destaca que el mercado estadounidense presenta condiciones distintas al chileno, especialmente en cuanto a la flexibilidad de precios y el poder adquisitivo, lo que facilita márgenes más amplios.

"Acá puedes comprar una casa en US$2 millones y venderla en US$6 millones. En Chile es prácticamente imposible. El mercado estadounidense tiene mayor poder adquisitivo y una cultura de consumo distinta: Se valora y paga más por la calidad y el diseño. En Chile, los rangos de precio suelen ser más acotados", agrega.

Departamentos remodelados por Antoine Alaine en Miami

Resultados financieros y proyecciones

Desde que se estableció en Miami en 2021, ha concretado más de diez proyectos bajo este esquema, con retornos de entre el 10 y el 20%, aunque en algunos casos han sido mayores.

Entre sus operaciones recientes se encuentran propiedades adquiridas por alrededor de 600 mil dólares y vendidas por más de 1,1 millones, además de otras que duplicaron su precio tras las mejoras.

Actualmente, gestiona un portafolio cercano a los seis millones de dólares, combinando recursos propios con inversión de terceros. Sus proyectos se enfocan en sectores estratégicos de Miami, principalmente zonas cercanas a la costa y barrios en desarrollo, antes de que alcancen su punto máximo.

El crecimiento de su actividad también le ha permitido relacionarse con clientes de alto perfil como "Arnold Schwarzenegger y su hijo Joseph. Otra vez casi le compré una casa a la hija de Aretha Franklin, también conocí la casa de Charles Chaplin y otras veces me tocó atender a Miley Cyrus, Hannah Simone, Jeff Goldblum", confesó.

Antoine busca continuar expandiendo su operación en la ciudad, integrando nuevos inversionistas interesados en participar en un mercado caracterizado por altos volúmenes de transacción y una demanda sostenida.

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