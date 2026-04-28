Chantal Gayoso rompe el silencio y aclara rumores de embarazo con Thiago Cunha

28 abr. 2026 - 17:13 hrs.

En el mundo de las redes sociales, un pequeño gesto puede encender una chispa que rápido se convierte en un incendio de rumores. Esto fue precisamente lo que vivieron Chantal Gayoso y Thiago Cunha durante las últimas horas.

Tras compartir un registro que buscaba celebrar su amor y el avance de sus proyectos personales, la pareja se vio envuelta en una teoría que no tardó en viralizarse: ¿están esperando su primer hijo juntos?

Los rumores

Todo comenzó con una publicación donde ambos aparecían en un momento íntimo y relajado. Sin embargo, el ojo clínico de sus seguidores no dejó pasar un detalle que consideraron "revelador".

En el registro se observaba al bailarín realizando un gesto cariñoso hacia el vientre de Chantal. Esto fue interpretado de inmediato por los cibernautas como una señal inequívoca de que un bebé venía en camino.

Los mensajes no se hicieron esperar. "¡Bebé en camino!", "Se nota que hay una guagüita ahí", y "Felicidades a los futuros padres", fueron solo algunos de ellos en redes sociales.

Chantal Gayoso aclaró la situación

Ante la magnitud que tomó la bola de nieve, Chantal Gayoso decidió utilizar sus historias de Instagram para poner fin a las especulaciones de manera directa y con un toque de humor. Con la transparencia que la caracteriza, la bailarina aclaró que, por el momento, no hay planes de maternidad inmediatos.

"Para todos los que pensaron que era un embarazo, era solo una foto romántica", explicó Chantal, despejando cualquier duda sobre su estado.

Además, aprovechó la instancia para agradecer el cariño de la gente, tomándose la situación con liviandad: "Gracias igual por sus lindos comentarios", añadió, demostrando que no le molestó la confusión de sus seguidores, sino que la entendió como una muestra de afecto.

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