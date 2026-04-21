Con hasta un 50% de descuento: Tienda de moda y perfumes anuncia cierre de su local físico y lanzan remate total

21 abr. 2026 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

La tienda de moda y perfumes Milkstore.cl confirmó el cierre definitivo de su local físico, ubicado en la comuna de Cunco, en la región de La Araucanía, marcando el fin de una etapa clave para la marca. Sin embargo, junto con la noticia, también anunciaron una liquidación total de productos con importantes descuentos.

A través de un video difundido en redes sociales, desde la marca señalaron que la decisión responde a un cambio estratégico enfocado en potenciar su presencia digital.

Cierre de tienda física: el fin de una etapa

“Tenemos noticias, y como en todo hay buenas y malas, pero en este caso solo hay una mala: MILK cierra sus puertas”, comienza el mensaje compartido por la tienda.

Pese al cierre, desde la empresa quisieron destacar el apoyo recibido por parte de sus clientes durante su funcionamiento presencial.

“Queremos darle las gracias a todos los que nos acompañaron, nos prefirieron y nos eligieron durante todo este tiempo”, agregaron.

La nueva etapa de MILK

Lejos de significar un término definitivo, el cierre marca el inicio de una nueva fase para la marca, que ahora apostará completamente por el comercio digital.

Según explicaron, el objetivo es “llevar a MILK a otro nivel”, incorporando:

Mejores prendas

Nuevas marcas

Ropa para hombre y mujer

Ampliación de su catálogo de productos

@milkstore.cl

Ofrecen un remate total de hasta el 50% de descuento

Como parte del cierre, la tienda anunció un remate total de su stock, con descuentos que buscan liquidar todos los productos disponibles:

50% de descuento en toda la tienda 30% de descuento en perfumes

La liquidación comenzó desde el lunes (según indicaron en el video) y estará disponible hasta agotar stock en su tienda ubicada en Avenida Santa María 259, en la comuna de Cunco, con envíos a todo el país.

Finalmente, desde MILK hicieron un llamado a sus clientes a aprovechar las ofertas y difundir la información: “Para que corran la voz y le avisen a sus amigas y amigos de que MILK va a estar rematando toda su tienda”.

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