Mallplaza busca expandirse y desembarcar en nuevos territorios: Este es el mercado al que apunta la empresa chilena

17 abr. 2026 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

La cadena chilena de centros comerciales, Mallplaza, ha iniciado una fase estratégica de crecimiento que posiciona a un país de Norteamérica como su próximo gran objetivo de expansión internacional.

Esta compañía, controlada por el grupo Falabella, se encuentra estudiando activamente su ingreso al mercado mexicano, una operación que buscaría concretarse a través de la adquisición de activos ya existentes.

Según Diario Financiero, el interés por México no es fortuito, sino que forma parte de una visión de largo plazo que busca consolidar a Mallplaza como el principal operador de centros urbanos en la región andina y más allá. La empresa está evaluando diversas oportunidades de compra que le permitan entrar con una masa crítica relevante.

Este movimiento representaría un hito en su trayectoria, expandiendo su huella geográfica fuera de sus mercados tradicionales en Chile, Perú y Colombia, y diversificando aún más su portafolio de activos inmobiliarios.

La expansión hacia este nuevo mercado internacional se produce en un momento de solidez para la operadora. Al optar por la adquisición de centros comerciales en lugar de la construcción desde cero (greenfield), Mallplaza busca acelerar su curva de aprendizaje y capturar de manera inmediata el flujo de visitantes y la relación con los arrendatarios en el país norteamericano.

Mallplaza y su apuesta por entrar al mercado mexicano

El grupo Falabella ya tiene presencia en más de cuatro ciudades mexicanas, a través de Sodimac, que se instaló en 2018 gracias a una alianza comercial con la cadena de supermercados Soriana.

En ese sentido, dicho país representa para Mallplaza un mercado de dimensiones y potencial significativamente superiores a sus plazas actuales en Chile, Perú y Colombia, por lo que el interés se fundamenta en la escala de su economía y en la madurez de su sector de consumo.

La firma busca replicar su modelo de negocios, que ha evolucionado de ser un simple espacio de retail a convertirse en centros de usos múltiples con una fuerte oferta de servicios, entretenimiento y gastronomía.

Además, la entrada a México posiciona al holding chileno como competencia de grandes jugadores locales y globales.

En paralelo a esta apuesta, la compañía no ha descartado la evaluación de otros mercados internacionales. Si bien estas prospecciones se encuentran en una fase mucho más incipiente, hay intención de la operadora por diversificar geográficamente sus ingresos y reducir su dependencia de la región andina.

Consolidación regional y capacidad de inversión

La estrategia de la firma para los próximos años está centrada en aumentar su superficie arrendable (GLA) y diversificar su portafolio.

Actualmente, la empresa gestiona una superficie que supera los 2,3 millones de metros cuadrados a nivel regional. La incorporación de centros comerciales en otro territorio no solo incrementaría esta cifra de manera sustancial, sino que también permite que sus socios comerciales expandan su presencia en un mercado de más de 120 millones de habitantes.

Centro Comercial Mallplaza

Presencia de Mallplaza en Latinoamérica

A la fecha, Mallplaza se ha consolidado como el operador de centros urbanos líder en la región andina, gestionando una robusta red de 37 centros comerciales distribuidos estratégicamente.

Con una trayectoria que comenzó en Chile, donde hoy opera 17 recintos con aproximadamente 1,4 millones de m², con importantes centros comerciales en la Región Metropolitana y otras como Coquimbo, Antofagasta, Tarapacá, BíoBío.

En Santiago, por ejemplo, destacan el Mallplaza Vespucio, que posee 190.000 m² y el Mallplaza Oeste con 182.365 m², mientras que en Concepción es el Mallplaza Trébol tiene una extensión de 100.000 m².

En 2006, la firma extendió su modelo de negocios a Perú, alcanzando 15 activos tras la integración de la cadena Open Plaza y donde administra 617.294 m².

Finalmente, llegó a Colombia en 2012, para sumar 5 centros urbanos y acumulando 277.145 m² a sus activos.

De acuerdo con información entregada por el Diario Financiero, el modelo aplicado en estos países —con el que han logrado niveles de ocupación que rondan el 95 y 97 por ciento— es el mismo que se busca implementar en México.

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