Kika Silva tras la polémica por su relación con Cristián Arriagada: "Pido espacio para vivir este proceso"

01 jun. 2026 - 21:50 hrs.

Tras días de especulaciones y comentarios en redes sociales, Kika Silva decidió responder públicamente a las críticas surgidas luego de confirmarse su relación con Cristián Arriagada, médico cirujano y viudo de la fallecida periodista Javiera Suárez.

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora compartió un extenso mensaje en el que cuestionó las versiones que han circulado sobre su vida personal y llamó a actuar con más empatía y respeto.

El mensaje de Kika Silva ante las especulaciones

“Como saben, suelo mantenerme al margen de este tipo de situaciones, pero en los últimos días se han difundido interpretaciones y afirmaciones inexactas”, partió señalando.

En su publicación, Silva explicó que decidió hablar por respeto tanto a las personas involucradas como a quienes la siguen en redes sociales.

“Entiendo el interés que puedan generar ciertas situaciones, pero también creo que todos merecemos la oportunidad de construir nuestra vida y relaciones desde el presente, sin prejuicios ni conclusiones basadas en información incompleta e irreal”, dijo.

Además, envió un mensaje directo a quienes comentan o elaboran teorías sobre su situación personal: “Creo que es importante recordar que la repetición de una versión no la convierte necesariamente en un hecho”.

El romance que generó repercusiones

La reacción de Kika Silva se produjo luego de que se confirmara su relación con Cristián Arriagada, Frente a ese escenario, la comunicadora pidió respeto para enfrentar esta nueva etapa de su vida.

“Desde mi lugar, solo pido espacio para vivir este proceso personal con tranquilidad. Siempre he intentado ser transparente con ustedes”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión dirigida a quienes han seguido la polémica: “Por último, ojalá nunca perdamos la capacidad de mirar a los demás con empatía y respeto. Muchas veces conocemos apenas una pequeña parte de las historias que juzgamos”.