Kika Silva y doctor Cristián Arriagada confirman relación con tierna fotografía

23 may. 2026 - 16:01 hrs.

Tras varios días de rumores y especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos, Cristián Arriagada y Kika Silva confirmaron públicamente su relación a través de una fotografía compartida en redes sociales.

El médico y viudo de Javiera Suárez sorprendió a sus seguidores al publicar una historia de Instagram junto a la modelo e influencer.

Arriagada confirmó así su relación con Kika Silva, quien hace unos meses terminó su vínculo sentimental con Gonzalo Valenzuela.

En la fotografía compartida por Arriagada, ambos aparecen tomados de la mano. La publicación fue acompañada de un corazón y la etiqueta de la cuenta de Instagram de la modelo, gesto con el que finalmente aclararon los rumores sobre su vínculo amoroso.

Por su parte, Kika Silva reposteó la imagen en sus historias de Instagram, confirmando ante sus seguidores que se encuentra nuevamente en pareja y respaldando públicamente la publicación realizada por Arriagada.

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