"No son otras cosas que fraude al Fisco": Experto explica las razones por las que Irací Hassler podría ser destituida de su cargo

23 may. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

El caso Sierra Bella sumó un nuevo capítulo, ya que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (IND), firmó el decreto para aplicar las sanciones propuestas por Contraloría, amonestando a nueve funcionarios —seis de estos destituidos— y acreditar la responsabilidad administrativa de la exalcaldesa Irací Hassler (PC).

El abogado Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, se refirió este sábado en Meganoticias Siempre Juntos al informe "demoledor" del ente contralor, en el cual, según dijo, se describen antecedentes que "no son otras cosas que fraude al Fisco".

Irací Hassler podría ser destituida de su cargo

Dicha situación podría significar la destitución de Hassler, quien actualmente ejerce como diputada. Leturia explicó que el Consejo Municipal de Santiago podría elevar la causa al Tribunal Electoral Regional (TER), que podría sancionar a la militante del PC con la prohibición para ejercer cargos públicos.

"Yo creo que también es una buena señal porque aquí el que no hace la pega o el que se pega un condoro grande tiene que irse, o sea, eso de que en Chile todo se perdona, sobre todo en la administración pública, me parece muy mal", dijo sobre las sanciones ya aplicadas y el futuro destino de Hassler.

Sobre los plazos en que esta última podría ser destituida de su cargo, Francisco Leturia explicó que podrían pasar "seis meses, un año para que quede con prohibición de ejercer cargos públicos" solo a raíz de "hechos que ya están acreditados en el informe de Contraloría".

"A mí me llama la atención que este tema no haya prendido más porque es muy brutal lo que se hizo, o sea, no quiero decir exactamente igual, pero tiene la misma dinámica que la famosa polémica de la Muñeca Bielorrusa, o sea, como un pago aquí, que nos saltamos un procedimiento, que hacemos el decreto sin que haya permiso para hacerlo, tratamos de corregirlo después", dijo finalmente el abogado.

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