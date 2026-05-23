Tita Ureta confirma el nacimiento de su hija: "Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida"

23 may. 2026 - 17:13 hrs.

La conductora de Mega, Tita Ureta, confirmó mediante sus redes sociales el nacimiento de su hija, fruto del amor con el deportista Spiro Razis.

La periodista mostró parte del rostro y la pequeña mano de su hija en un posteo de Instagram.

“Hola, Cala”, escribió Tita, junto a un corazón y el nombre de su esposo en una historia de la red social. Todo fue complementado con la canción “Disfruto” de Carla Morrison.

"Como la flor favorita de mi mamá"

Minutos más tarde, subió una publicación donde se ven los labios de la niña y un mensaje.

"Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida. No me canso de mirarte. Nos viniste a llenar de un amor infinito que no conocía", señaló para comenzar.

"Naciste un 21 de mayo, en el mes del mar. Sentí como si ya nos conociéramos, todo es nuevo, todo me sorprende. Me llenas de dulzura y paz. Salió todo súper y ella está sanita".

Para cerrar, expuso que "gracias por dejarme ser tu mamá y a ustedes por sus mensajes de amor, preocupación y cariño. Desde ahora somos tres".

Revisa la publicación Tita Ureta

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TITA (@titaureta)

Todo sobre Tita Ureta