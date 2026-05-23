Cupón de Gas: ¿Qué pasa si el cilindro cuesta más de $27 mil?

23 may. 2026 - 08:00 hrs.

Luego del alza en el precio de los combustibles, el Gobierno de José Antonio Kast anunció la entrega de un Cupón de Gas para paliar el aumento que ha tenido este producto que sirve, entre otras cosas, para calefaccionar los hogares.

Así, como forma de ayudar en los meses de mayor frío, el Ejecutivo comenzó a entregar esta semana el cupón de $27.000 que solo puede ser utilizado en la compra de gas licuado.

¿Qué pasa si el cilindro cuesta más de $27 mil?

Según la web del beneficio (www.cupondegas.gob.cl), el cupón "no necesariamente" cubre todo el gasto en gas del hogar, ya que este solo "busca apoyar una parte del gasto en gas licuado durante el período de invierno".

Entonces, si el precio de la compra supera los $27.000, desde el Gobierno informaron que "la diferencia deberá ser pagada por la persona beneficiaria según el canal de uso elegido".

¿Cómo se obtiene el Cupón de Gas?

El cupón está dirigido a los hogares que pertenecen al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), al 16 de abril de 2026, y puede ser activado por el jefe de hogar (mayor de 18 años) hasta el 30 de junio utilizando la ClaveÚnica.

Los beneficiarios deben tener activada su Cuenta RUT de BancoEstado y, para utilizar el cupón, deben presentar la versión digital disponible en las app Rutpay o BancoEstado, o la versión impresa que se puede obtener en la CajaVecina, en los distribuidores adheridos hasta el 30 de septiembre.

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