Explosión en mina de carbón en China deja al menos 90 muertos y 10 desaparecidos

23 may. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una explosión ocurrida en una mina de carbón en el norte de China dejó al menos noventa muertos y diez desaparecidos, según informaron este sábado medios estatales del país.

El accidente ocurrió en la mina de carbón Liushenyu, operada por el Grupo Tongzhou en la provincia de Shanxi, y habría sido provocado por una acumulación de gas, de acuerdo con los primeros reportes.

La detonación se produjo a las 19:29 hora local del viernes, momento en que 247 trabajadores se encontraban al interior del yacimiento.

Este siniestro se convirtió en el peor desastre minero en China desde 2009, cuando otra explosión mató a 108 trabajadores en la provincia de Heilongjiang, en el noreste.

Más de 100 personas fueron trasladadas a hospitales

Tras la emergencia, cientos de rescatistas fueron desplegados en la zona para apoyar las labores de búsqueda y evacuación. Imágenes difundidas por medios oficiales muestran a paramédicos trasladando camillas y numerosas ambulancias apostadas en el lugar.

Según la información preliminar, más de 100 personas fueron derivadas a centros asistenciales, mientras continúan las tareas de rescate para localizar a los desaparecidos.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió movilizar "todos los medios" para atender a los heridos y solicitó investigaciones exhaustivas sobre el incidente, según Xinhua.

Xi destacó que "todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantenerse constantemente alerta en materia de seguridad laboral (...) y prevenir y contener con determinación la ocurrencia de accidentes graves y catástrofes".