Vehículo explota junto al Toro de Wall Street generando alarma en las calles de Nueva York

20 may. 2026 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde del pasado martes, un vehículo explotó y posteriormente se incendió en las cercanías de la famosa estatua del Charging Bull, en el Bajo Manhattan de Nueva York, generando angustia entre peatones y turistas que transitaban por la zona. La explosión provocó una gran bola de fuego que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con información entregada por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), las autoridades recibieron reportes del incidente poco después de las cinco de la tarde, específicamente en la intersección de Broadway con Stone Street. Equipos de emergencia y efectivos policiales acudieron rápidamente al sitio para controlar la situación.

Videos difundidos en redes sociales muestran al automóvil estacionado segundos antes de que fuera envuelto completamente por las llamas. En las imágenes también se observa a varios transeúntes alejándose del lugar, ante el temor de nuevas explosiones.

No se registraron heridos

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron extinguir el incendio y asegurar el perímetro para evitar daños mayores. A pesar de la magnitud del fuego y de la gran columna de humo negro que se elevó sobre el sector financiero de Manhattan, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas.

El hecho generó preocupación debido a que ocurrió en una de las zonas más concurridas y turísticas de Nueva York, muy cerca de Wall Street. Además, la emergencia provocó congestión vehicular y restricciones temporales en algunas calles cercanas.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas de la explosión e incendio del vehículo. Hasta el momento no se ha informado si el hecho estuvo relacionado con una falla mecánica, un accidente o algún otro factor externo.