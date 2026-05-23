Delcy Rodríguez anunció liberación de otros 500 presos políticos en Venezuela

23 may. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que el número de personas que serán excarceladas "en las próximas horas" rondará finalmente las 500, una cifra que supera las 300 liberaciones anunciadas días atrás por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez manifestó que este incremento responde a las revisiones realizadas entre las distintas instancias del sistema judicial y ha defendido que estas medidas representan "buenas noticias" para el país.

No obstante, la mandataria ha pedido que las excarcelaciones sean asumidas "con madurez", "con respeto" y desde "un punto de vista constructivo", en el marco de lo que ha definido como "el renacer de Venezuela". En este sentido, ha defendido también la necesidad de avanzar hacia "la convivencia y la paz" mediante una "transformación cultural de la sociedad".

Según ha detallado, en los 63 días hábiles de vigencia de la norma, se han registrado 8.740 beneficiarios. De ellos, 314 eran personas privadas de libertad que han obtenido la libertad plena, mientras que otras 8.426 personas --sometidas previamente a medidas cautelares-- han quedado también exentas de restricciones judiciales.

Así las cosas, Rodríguez ha subrayado que antes de la entrada en vigor de la norma ya habían sido excarceladas 885 personas (el pasado 20 de febrero). De acuerdo con todas las medidas aplicadas desde enero, ha indicado, el total de liberaciones ascendería a 1.594.

La presidenta encargada ha apuntado asimismo que la Comisión de Revolución Judicial contabiliza 3.630 liberaciones vinculadas a casos de retardo procesal y otros aspectos susceptibles de corrección dentro del sistema penal, una cifra que, según dijo, supera el total registrado durante todo 2025.

La dirigente venezolana ha aprovechado la ocasión para confirmar que el próximo 1 de junio arrancará una consulta nacional orientada a impulsar una reforma integral del sistema de justicia penal.

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