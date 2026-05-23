Día de los Patrimonios 2026: descubre la geología del Cerro Santa Lucía con un geotour guiado por expertos

23 may. 2026 - 09:11 hrs.

El Cerro Santa Lucía no es solo un parque en el corazón de Santiago: es un afloramiento volcánico de más de 15 millones de años de antigüedad, con columnas de roca basáltica que cuentan la historia geológica de la ciudad. Este Día de los Patrimonios, los expertos de Sernageomin lo convierten en un aula abierta para toda la familia.

Cada último fin de semana de mayo, Chile celebra el Día de los Patrimonios, una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que abre gratuitamente cientos de sitios históricos, museos, embajadas y espacios culturales a lo largo del país.

En su versión 2026, el evento se realiza el 30 y 31 de mayo con una programación especial en Santiago y todas las regiones.

Mediante un geotour que recorre 6 geositios de interés geológico, los asistentes aprenderán sobre la formación del Cerro Santa Lucía, la información geocientífica que resguarda y su valor patrimonial. Además, habrá un stand de rocas y minerales para explorar conceptos geológicos básicos de forma práctica y entretenida.

La actividad es una invitación a mirar uno de los íconos de Santiago con otros ojos: los de la ciencia. Conocer la historia geológica del cerro es también conocer los cimientos sobre los que se fundó la capital de Chile.

Detalles de la actividad

Fecha: domingo 31 de mayo de 2026

1er Geotour: 10:00 a 12:00 horas

2do Geotour: 11:00 a 13:00 horas

3er Geotour: 12:00 a 14:00 horas

Lugar: Cerro Santa Lucía, Santiago

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 451, Santiago

Punto de encuentro: Terraza Neptuno, Cerro Santa Lucía

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Inscripción: Vía formulario en https://forms.gle/1doUH5uwuVy1Ubv69

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 8409 2837 · felipe.fuentes@sernageomin.cl



Sitio web: https://www.sernageomin.cl/



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