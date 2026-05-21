Cupón de Gas Licuado: Esta es la fecha límite para activarlo

21 may. 2026 - 07:00 hrs.

Con la llegada del invierno, muchas familias buscan alternativas para costear los altos gastos asociados a la calefacción. En este escenario, el Gobierno dispuso la entrega de Cupón de Gas Licuado destinado exclusivamente a la compra de cilindros.

Para que un hogar reciba este beneficio de $27.000, no basta con cumplir las condiciones de acceso. Los usuarios deben realizar una gestión en línea antes de que expire el plazo fijado por las autoridades, o el dinero no será liberado.

¿Cuánto tiempo tengo para activar el Cupón de Gas Licuado?

El portal oficial del beneficio indica que el período para solicitar la habilitación se extenderá hasta el 30 de junio. Si no se realiza el trámite dentro de este lapso, el derecho a recibirlo se pierde.

Es importante destacar que el día en que realice la activación determinará cuándo se liberarán los fondos:

Activación entre el 18 y el 29 de mayo: uso disponible desde el 17 de junio.

uso disponible desde el 17 de junio. Activación entre el 30 de mayo y el 12 de junio: uso disponible desde el 2 de julio.

uso disponible desde el 2 de julio. Activación entre el 13 y el 30 de junio: uso disponible desde el 21 de julio.

¿Cuáles son los requisitos para activar el Cupón de Gas Licuado?

No es necesario postular, ya que el Estado realizó una selección automática. Sin embargo, el hogar debió cumplir con tres condiciones al 16 de abril de 2026:

Estar debidamente inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según la calificación socioeconómica.

Tener 18 años o más y figurar como el jefe o jefa de hogar. Aplica para quien lo active.

¿Cómo se activa el Cupón de Gas Licuado?

El jefe de hogar debe ingresar al sitio web oficial (cupondegas.gob.cl) e iniciar sesión utilizando su Clave Única. Una vez dentro, el sistema realizará una validación automática de sus antecedentes.

Tras completar y actualizar la información de contacto solicitada, deberá enviar la solicitud y luego recibirá un comprobante de solicitud exitosa directamente en su correo electrónico.

¿Cómo se usa el Cupón de Gas Licuado?

Cuando el vale esté habilitado, tendrá hasta el 30 de septiembre de 2026 para usarlo en las distribuidoras habilitadas. Existen dos vías para hacer efectivo el pago:

Vía digital: a través de la App BancoEstado o la App RUT Pay. Ingresando a la sección “Aportes del Estado”, seleccionando “Canjear Cupón” y digitando el RUT del distribuidor junto al valor exacto de la recarga durante la entrega.

a través de la App BancoEstado o la App RUT Pay. Ingresando a la sección “Aportes del Estado”, seleccionando “Canjear Cupón” y digitando el RUT del distribuidor junto al valor exacto de la recarga durante la entrega. Vía presencial: acudiendo con la cédula de identidad a una sucursal de CajaVecina. El operador entregará un voucher con tres días de validez, para ser presentado al repartidor o en el local comercial.

El beneficiario no está obligado a gastar los $27.000 en un solo cilindro. Si el gas cuesta menos que el subsidio, el saldo restante no se pierde; quedará guardado para que lo utilice en una recarga futura.

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