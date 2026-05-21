Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

21 may. 2026 - 08:24 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves 21 de mayo, se registró un sismo de magnitud 3,1, a las 08:01, en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 78 km al este de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 228 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.