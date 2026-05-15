Subsidio al gas licuado: quién lo recibe, cuánto vale y cómo cobrarlo

15 may. 2026 - 00:15 hrs.

Con el invierno aproximándose, el Gobierno confirmó los detalles de uno de los beneficios más esperados del año: el subsidio extraordinario al gas licuado.

La medida alcanzará a cerca de 7,7 millones de hogares y consiste en un aporte equivalente al valor de un balón de gas de 15 kilos, estimado entre $27.000 y $28.000.

El beneficio no se entregará como dinero en efectivo, sino mediante un vale de uso exclusivo para comprar gas licuado.

Quién puede recibirlo

El único requisito es pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. No es necesario postular: los beneficiarios fueron definidos mediante el cruce de datos estatales con la información vigente al 16 de abril de 2026.

Para verificar si corresponde el beneficio, hay que ingresar a ventanillaunicasocial.gob.cl con RUT y ClaveÚnica y revisar la Calificación Socioeconómica del hogar.

Cómo se cobra

El pago se realiza a través de BancoEstado en tres modalidades: a través de la aplicación CuentaRUT, donde aparecerá un vale digital; mediante la app RUT Pay; o de forma presencial en sucursales CajaVecina, donde se podrá retirar un cupón físico.

Esta última opción fue incorporada después de las críticas iniciales. El diseño original del beneficio contemplaba una modalidad exclusivamente digital, pero parlamentarios y organizaciones sociales advirtieron que muchos adultos mayores podrían enfrentar dificultades para acceder al subsidio mediante aplicaciones móviles.

Ante eso, el Gobierno rectificó e incorporó el cupón físico.

La gerenta de plataforma digital de BancoEstado destacó que CajaVecina tiene presencia en el 100% del territorio nacional, lo que busca facilitar el acceso a adultos mayores y personas con dificultades tecnológicas.



Dónde se puede usar el vale

El cupón podrá canjearse en las principales distribuidoras de gas del país: Gasco, Lipigas y Abastible. Si queda saldo tras la compra, podrá utilizarse para otra carga; si el precio del balón supera el monto del vale, el usuario deberá pagar la diferencia.

Cuándo llega

La intención del Ejecutivo es que el subsidio comience a entregarse alrededor del 15 de junio, con el objetivo de que los hogares puedan acceder al beneficio antes del inicio oficial del invierno, el 21 de junio. Publimetro

Durante una sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, algunos parlamentarios cuestionaron la tardanza en la implementación, la decisión de fijar el monto en $27.000 considerando las diferencias de precios del gas entre regiones, y también hubo un cuestionamiento de parte de Abastible, que envió una carta advirtiendo posibles problemas logísticos en el uso del cupón. Ante las dudas, se acordó volver a citar a las autoridades el lunes 18 de mayo.

El Gobierno confirmó que este subsidio es compatible con otros apoyos similares que entreguen municipios u otras instituciones locales.