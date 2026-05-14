Subsidio Empleo Joven: ¿Por qué ya no recibe nuevas postulaciones?

14 may. 2026 - 13:00 hrs.

El Subsidio al Empleo Joven es un beneficio económico gubernamental destinado a mejorar los ingresos de los jóvenes que están en el mercado laboral. Asimismo, beneficia a los empleadores que contratan a esta población y que, por consiguiente, incentivan la incorporación laboral.

Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), este aporte estaría dirigido a trabajadores dependientes e independientes, siempre que tengan sus cotizaciones al día y que se encuentren entre las edades de 18 y menos de 25 años.

El estatuto del ente requiere, además, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según Registro Social de Hogares (RSH).

¿Por qué el Subsidio Empleo Joven ya no recibe nuevas postulaciones?

La razón por la que el Subsidio Empleo Joven ya no recibe nuevas postulaciones es debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del?Subsidio Unificado de Empleo (SUE).

Se espera que próximamente se conozcan los detalles de esta nueva iniciativa, que beneficiaría a jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.

El informe invita a los interesados a estar atentos a los canales digitales del Sence y específicamente a su página web para mantenerse al tanto de las próximas etapas de esta ayuda estatal.

Pagos del Subsidio Empleo Joven

Los pagos del Subsidio Empleo Joven pueden darse bajo dos modalidades. La primera es el pago anual que se hace en agosto de cada año con base en las rentas brutas recibidas el año anterior.

La segunda es la modalidad de pago mensual, que consiste en anticipos del pago anual, que equivalen al 75% del total del beneficio y el otro 25% se cancela en la fecha estipulada para el pago anual, a través de la reliquidación.

El pago mensual se suele cancelar el último día hábil de cada mes. Por tanto, el pago del mes de mayo se espera para el próximo viernes 29 y corresponderá a las rentas de febrero 2026, debido al desfase de tres meses contemplado en la normativa.

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